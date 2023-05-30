В Іспанії в неділю відбулися місцеві вибори. Новий рекорд встановило село Вільярроя: всі його жителі проголосували менш як за 30 секунд. Річ у тому, що у цьому невеличкому провінційному селищі живе лише семеро зареєстрованих виборців.

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Попередній рекорд зі швидкісного голосування також належить жителям Вільяррої. Але на минулих виборах їм знадобилось трохи більше часу – 32 секунди з моменту відкриття дільниці.

Усі виборці Вільяррої / Фото El Dia De La Rioja

У виборчих перегонах переміг чинний глава села Сальвадор Перес. Він незмінно обіймає посаду з 1973 року і щоразу переобирається знову.

Я не знаю, чи отримаю я всі сім голосів, але я майже впевнений, що це буде так,

– сказав він іспанським ЗМІ перед голосуванням.

"‎Вражаюча" конкуренція

Жителі Вільяррої дуже добре підготувалися до дня голосування. Кожен із семи виборців був готовий максимально швидко віддати голос після відкриття дільниці. І з рекордом у 29 секунд і 52 сотих секунди село Вільярроя стало першим населеним пунктом в Іспанії, який завершив голосування. Жителі цього селища були дуже вмотивовані і налаштовані на потужну конкуренцію із селом Іллан-де-Вакас, де зареєстровано лише троє виборців.