Одна из стран Европы сделает проезд в поездах бесплатным: детали

В Испании пассажиры смогут бесплатно ездить на разных поездах национальной сети Renfe. Такое решение принято на фоне энергетического кризиса.

Испания сделает проезд в поездах бесплатным

Повлияла на это и высокая инфляция в Европе. Так, бесплатный проезд в Испании будет доступен с 1 сентября 2022 года.

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Билеты на несколько поездок на поезда, обслуживаемые сетевыми государственными службами Cercanías, Rodalies и Media Distance, будут бесплатными с 1 сентября.

– объявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

При этом говорится, что предложение не распространяется на билеты в один конец или на поездки дальнего расстояния. Бесплатные билеты будут рассчитаны по меньшей мере на 10 обратных поездок.

К слову, сейчас цены на общественный транспорт по всей Испании уже сократились вдвое в ответ на скорый рост уровня энергоносителей и инфляции.

Для чего такое решение

В Министерстве транспорта Испании отметили, что эта мера будет максимально поощрять использовать именно этот вид коллективного общественного транспорта, чтобы гарантировать необходимые ежедневные поездки безопасным, надежным, комфортным, экономичным и устойчивым транспортным средством в чрезвычайных обстоятельствах постоянного роста цен на энергию и топливо.

Схема Renfe была объявлена ​​вскоре после того, как правительство Испании обязалось снизить на 50% плату за общественный транспорт для государственного транспорта.

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