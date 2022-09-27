В Испании назвали условия, при которых будут выдавать визы гражданам россии

Испанские власти считают, что у россиян должна быть возможность получать визы в Европу. Так что страна будет продолжать впускать отдельные категории граждан россии.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Мануэль Альбарес. Глава МИД добавил, что визы смогут получить россияне, разделяющие европейские ценности.

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Власти Испании назвали категории россиян, которым будут выдавать визы

Мануэль Альбарес выразил мнение, что в современных реалиях у россиян должна оставаться возможность получать визы для въезда в Испанию. Поэтому власти страны решили не закрывать полностью выдачу виз.

Говорящие на нашем языке, стремящиеся к нам и все разделяющие наши ценности должны иметь место среди нас,

– сказал глава МИД Испании.

По его словам, речь идет о тех, кто осуждает войну в Украине, о правозащитниках и журналистах.

При этом Альбарес подчеркнул, что нужно учитывать вопросы безопасности, поэтому Испания имеет право знать, кто въезжает на ее территорию. Следовательно, заявления на получение виз для граждан россии будут рассматриваться на индивидуальной основе.