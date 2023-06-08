Это ошибка может стоить вам 200 евро в Испании: неочевидное правило для водителей

Неожиданный запрет для водителей действует в Испании. Нет, это не касается правил парковки или ограничения скорости: за рулем запрещено находиться… без футболки.

Одна из самых распространенных ошибок туристов в Испании в том, что они думают, что им разрешено ездить в автомобиле без рубашки или футболки. Особенно часто ее допускают сразу после пляжного отдыха. Так почему испанцы запрещают водить топлесс – читайте дальше.

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Опасность на дороге

И хотя в Испании сейчас фиксируют рекордную жару, ваш кошелек может "похудеть" на 200 евро буквально за минуту, если вы разденетесь в авто. Фактически, само пребывание за рулем топлесс не является незаконным. Дело в том, что законы Испании запрещают все, что может мешать безопасности дорожного движения. То есть в этой ситуации штраф будет выписан за неподходящий вид водителя, который может отвлекать других на дороге.

Также Главное управление дорожного движения Испании отмечает, что вождение без рубашки или футболки может быть опасным и для самого водителя. Ведь кожу можно травмировать ремнем безопасности.

200 евро штрафа

Наказание за "неподобающий вид за рулем" не обязательно будет сразу на 200 евро. Это максимальная сумма, а фиксирующие такое нарушение полицейские обычно выписывают меньший штраф – около 80 евро. Стоит отметить, что в Испании также могут сделать замечания из-за пляжных шлепанцев за рулем: мол, они мешают водителю чувствовать педали и могут быть скользкими.

Во всяком случае, наказание всегда остается на усмотрение офицера полиции. Но лучше помнить об этих ограничениях, чтобы не попадать в неприятную ситуацию во время отдыха или командировки.

Набережная Барселоны / Фото Unsplash

Строгие испанские правила

Еще один необычный запрет в Испании – ездить на велосипеде в наушниках. За это предусмотрен штраф до 200 евро. Проблема в том, что из-за музыки в наушниках велосипедисты не слышат сигналы автомобилей и крики пешеходов, подвергая себя и других опасности.

В общем, в Испании действует немало неочевидных запретов на дороге, о которых туристы часто даже не догадываются. Например, за рулем нельзя есть, целоваться и громко слушать музыку. Полный список таких правил вы найдете здесь.