В Европе определили страну с самыми одинокими людьми: неожиданный результат
Источник:Schengen Visa Info
Жители Ирландии ощущают самый высокий уровень одиночества среди других стран ЕС. Такие неожиданные результаты показало общеевропейское исследование.
Новый отчет Европейской комиссии показал, что более трети европейцев страдают от одиночества. Причем о проблеме говорят не только пожилые люди, но и молодежь. В Ирландии показатель одиночества – самый высокий. Он существенно отличается от среднего по Европе.
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Самые одинокие люди – в Ирландии
В этой стране более 20% респондентов сообщили, что чувствуют себя одинокими почти все время.
В среднем по Европе показатель одиночества – 13%. Ирландия значительно оторвалась от других стран, и проблема одиночества здесь нарастает не первый год.
Меньше всего люди чувствуют себя одинокими в Австрии, Чехии, Хорватии и Нидерландах. Во всех этих странах показатель ниже 10%.
По состоянию на первый квартал 2023 года, по данным Alone (это ирландский фонд помощи пенсионерам), многие пожилые люди в Ирландии сталкиваются с социальной изоляцией. 36% из них не участвовали в общественных активностях свыше месяца, а около 9% не социализировались свыше года.
Новые цифры общеевропейского опроса не стали неожиданностью. Из наших данных мы знаем, что одиночество постоянно занимает первое место среди социальных проблем, и это серьезно влияет на физическое и психическое здоровье людей,
– заявил генеральный директор Alone Шон Мойниган.
Как решают проблему
Ирландия очень старается помочь пожилым людям продолжать общаться и быть социально активными даже на пенсии. Власти разработали план действий по борьбе с одиночеством и поделили его на три этапа:
- программа для правительства;
- дорожная карта социального привлечения;
- стратегический план "Здоровая Ирландия" на 2021 – 2025 годы.
Высокий уровень одиночества – это проблема не только пожилых людей. Одинокими чувствуют себя и другие демографические группы. К примеру, молодежь до 30 лет. По данным общеевропейского опроса, эта проблема волнует около 24% молодых европейцев. Также с трудностям одиночества больше сталкиваются лица с низким уровнем дохода (менее 22 000 евро в год). О таких ощущениях заявили 27% опрошенных.Опрос об уровне одиночества был проведен по заказу Европейской комиссии среди 26 тысяч жителей всех стран Европейского Союза в возрасте от 16 лет. Время исследования: ноябрь – декабрь 2022 года.