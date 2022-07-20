Ирландия приостановила безвиз для беженцев из Европы, чтобы освободить место для украинцев
Источник:Politico
Украинцы ищут убежище от войны по всей Европе. В частности, наши граждане останавливаются и в Ирландии. Однако из-за наплыва беженцев со всего ЕС страна столкнулась с нехваткой мест.
В связи с этим Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большинства стран Европы. Таким образом, власти страны пытаются освободить и сохранить больше мест для украинцев, которые заняли переселенцы из других государств.
И еще Самое тяжелое полугодие в украинской истории: что изменилось в денежных переводах из-за границыК слову! Сейчас в Ирландии проживает 43 тысяч граждан Украины.
С какими странами Ирландия приостановила безвиз для беженцев
- Бельгия
- Чехия
- Дания
- Финляндия
- Германия
- Венгрия
- Исландия
- Италия
- Лихтенштейна
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Испания.
При этом Ирландия и дальше будет принимать беженцев с Великой Британии.
Какая сейчас ситуация с вынужденно переселенными лицами в Ирландии
Из-за нехватки мест, предназначенных для приема беженцев из Украины, сотни украинцев, которые с четверга (14 июля) прибыли в страну, были вынуждены спать на полу заброшенного здания аэропорта в Дублине. А уже со вчерашнего дня, 19 июля, они будут находиться в палаточном городке. Его возвела ирландская армия недалеко от столицы.
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