Ирландия оказывает украинским беженцам новую помощь: что нужно знать
Источник:Visit Ukraine
Украинцы были вынуждены убегать от войны в разные страны мира. Среди них была и Ирландия.
Ирландия предоставляет украинцам бесплатное обучение на курсах и стипендию
Это государство разработало множество программ поддержки граждан Украины. Новая касается бесплатного обучения на курсах и выплаты стипендии. Такую программу помощи украинским беженцам правительство Ирландии утвердило на заседании 17 августа.
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Так, принять участие в этой программе в 2022 / 2023 учебном году смогут украинцы, проживающие в Ирландии и получившие статус беженца.
По словам министра образования, профессиональных навыков, инноваций и научных исследований Ирландии Саймона Харриса, в настоящее время в Ирландии проживает 45 000 украинцев. Они пытаются активно участвовать в жизни страны, поэтому правительство решило предоставить им возможность получить образование и в дальнейшем – работу.
Согласно программе Post Leaving Certificate Courses, любой человек может получить доступ к курсам сертификации. Обучение проводится по разным дисциплинам:
- сельское хозяйство
- лесное хозяйство
- рыболовство
- ветеринарное образование и другое
С сентября для украинских беженцев курсы станут бесплатными, а для студентов предусмотрена стипендия. Ее общая сумма составляет 6 115 евро. Стипендия будет выплачиваться в течение года, ежемесячно.