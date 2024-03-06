Одна из европейских стран собралась сократить выплаты украинцам: кого это будет касаться

Ирландия может сократить выплаты для беженцев из Украины. Это будет касаться людей, которые живут в государственном жилье.

Хизер Хамфрис – министр соцзащиты – отметила, что выплаты для украинских беженцев на территории страны могут сократить. Сейчас в государственном жилье живут более 50 тысяч украинцев.

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По словам Хамфис, беженцы выбирают Ирландию, потому что она предоставляет более высокую социальную поддержку, чем другие страны. В то же время теперь ситуация может измениться.

Какие изменения могут ждать беженцев

Сейчас говорится о том, чтобы сократить выплаты новоприбывшим украинским беженцам. Если сейчас сумма составляет 220 евро в неделю, то дальше ее могут сократить до 38,80 евро. Президент уже вскоре может подписать соответствующее решение.

Кроме того, отмечают, что новым беженцам ограничат проживание в государственном жилье до 90 дней. В то же время новые законы не повлияют на тысячи людей, которые уже получили право на бессрочное проживание.

Я знаю, что в Украине продолжается война, но ситуация несколько иная, чем в которой беженцы были два года назад. Нам нужно пересмотреть это решение. Они ехали в Европу, а потом мы были вторым пунктом назначения,

– подчеркнула Хамфис.

Тем временем в Ирландии в графстве Килдер уже строят новый центр для размещения украинцев. Предполагают, что там смогут найти приют почти 1000 человек.