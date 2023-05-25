Ирландия может поселить беженцев в плавучих отелях: будут ли среди них украинцы

Плавучие гостиницы и корабли могут стать новым убежищем для переселенцев. Из-за наплыва беженцев в Ирландии не хватает мест для размещения. Поэтому ищут радикальные решения.

Страна планирует провести тендер на плавучие отели и корабли. Их могут использовать в качестве мест размещения для искателей убежища, ведь другие варианты жилья в стране уже заканчиваются. Предложат ли такие условия для украинцев – узнаете в материале.

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За последний год в Ирландию приехали около 100 тысяч человек, спасавшихся от войны в Украине и других конфликтов в мире. Этот показатель в 25 раз превышает среднее количество людей, просивших временную защиту в Ирландии в предыдущие годы.

Дома для беженцев – заканчиваются

Жилищный фонд страны оказался не в состоянии разместить такое количество людей. Некоторые беженцы вынуждены были по прибытии спать в палатках на улице. В начале мая для аренды в Ирландии были доступны только около тысячи вариантов жилья. Также кризис жилищного фонда вызвал протесты местных жителей возле нескольких зданий, которые Ирландия использует как временное жилье.

Могут ли украинцев поселить "на воде"

Правительство Ирландии получило ряд предложений по созданию сети так называемого "плавучего жилья". Теперь в стране думают о проведении тендера. Но министр финансов Ирландии Майкл Макграт заявил, что власти и дальше будут приоритетно искать свободные дома для переселенцев. Плавучие гостиницы пока оставят на стадии обсуждения.

Отдельно Макграт подчеркнул, что украинских беженцев, которых в Ирландии сейчас больше 85 тысяч, в плавучих гостиницах расселять не планируют. На обеспечение их жильем уже было выделено 2 миллиарда евро.

Сейчас в Ирландии готовятся к открытию первого модульного городка для украинцев. Часть домов уже построены, в общей сложности их будет 700. Заселят украинцев в городок уже в июне.