Отправлять посылки из Польши в Украину стало еще легче: какое нововведение ввели
Источник:Yavp.pl
Полномасштабная война в Украине привела к расширению услуг "Новой почты" за границей. Во многих странах открылись новые отделения, чтобы помочь украинцам с пересылкой и получением посылок из и в Украину.
Теперь посылки из Польши можно отправить в Украину еще проще. Это стало возможным благодаря соглашению, которое подписал польский почтовый оператор InPost и украинская "Новая почта". Рассказываем, как украинцы могут упростить этот процесс.
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Отправить посылку из Польши в Украину теперь еще легче
Партнерство InPost и "Новой почты" – это возможность как для польских предпринимателей, которые могут расширить свою деятельность на украинский рынок, так и для украинцев в Польше.
Украинцам теперь не нужно везти посылку на склад Новой почты, чтобы передать в Украину. Можно воспользоваться ближайшим пачкоматом InPost,
– говорится в сообщении.
Для этого нужно:
- оформить отправку посылки в мобильном приложении или на сайте "Новой почты",
- оплатить стоимость услуги онлайн,
- выбрать почтомат InPost,
- ввести там полученный код или просканировать полученный QR-код в приложении "Новой почты",
- вложить самую посылку в почтомат.
"Новая почта" уверяет, что таким образом доставка из Польши в Украину займет от 3 рабочих дней. Заметим, что обычно посылки поступают в течение 7 – 9 дней.
Как отправить посылку из Польши в Украину / Фото Новая почта
Что можно отправить НП?
- Пищевые продукты в заводской упаковке общей массой до 10 килограммов;
- Парфюмерно-косметическая продукция: духи, одеколоны, лаки для ногтей, краски для волос, косметические лосьоны;
- Средства бытовой химии и чистящие средства, если на их упаковке указаны названия компании-производителя и склад;
- Новые батарейки и аккумуляторы (кроме свинцово-кислотных) в заводской упаковке с закрытыми контактами;
- Информационные диски или флешки, в которых отсутствуют пароли;
- БАДы, витамины.
Что запрещено отправлять?
- Продукты питания, требующие специального температурного режима, без заводской упаковки и весом более 10 килограммов;
- Сигареты и алкоголь;
- Лекарства, лекарственные средства;
- Деньги, монеты, банкноты;
- Ювелирные изделия, металлы и драгоценные камни.
Следует заметить, что в случае обнаружения запрещенных товаров во время таможенного досмотра отправка будет возвращена отправителю за его счет.
Напомним, что "Новая почта" уже открыла свои отделения в Польше, Литве, Молдове, Германии, Словакии, Чехии и Румынии, а также в Латвии. В частности, на рынок Чехии и Румынии компания вышла в июне. В то время как в Латвии услуги "Новой почты" стали доступны в конце октября. На сегодняшний день сеть "Новой почты" состоит почти из 11 000 отделений и 14 600 почтоматов.