Как иностранке, пострадавшей от домашнего насилия в Италии, получить социальную помощь
Источник:Украинская Газета. ИТ
Украинки в Италии часто становятся жертвами домашнего насилия. Например, большую огласку получило дело Ирины Маляренко: 39-летняя женщина погибла от руки своего мужа. Следует помнить, что итальянское законодательство защищает женщин от притеснений и посягательств на их безопасность.
Италия ввела так называемую "Прибыль для свободы", чтобы помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Это социальная помощь. Получить ее могут и иностранки.
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Кто может претендовать на "Прибыль для свободы"
"Прибыль для свободы" в Италии выдают женщинам, получающим поддержку центров противодействия насилию, признанных регионами и социальными службами. Помощь оказывается женщинам без детей или с несовершеннолетними детьми.
"Прибыль для свободы" предоставляется, в том числе иностранкам, проживающим на территории Италии при следующих условиях:
- если потерпевшие являются гражданками одной из стран ЕС;
- у них есть итальянское гражданство или вид на жительство в Италии;
- являются беженцами;
- имеют статус субсидарной защиты.
Как получить социальную помощь
Женщины, ставшие жертвами насилия или находящиеся в условиях особой уязвимости и бедности, могут получить помощь в сумме до 400 евро в месяц. Такая помощь оказывается в течение одного года. Получатели должны использовать предоставленные им средства для покрытия расходов на отдельное жилье и обеспечения своей независимости. Деньги также можно потратить на обучение несовершеннолетних детей.Важно: женщина может подать заявление на "Доход для свободы" даже тогда, когда она уже получает другие социальные выплаты по поддержке дохода.
Заявление для получения вышеупомянутой соцпомощи нужно подать в INPS (Национальный институт социального обеспечения). Сделать это должно заинтересованное лицо лично, через своего адвоката или через муниципальных операторов по месту жительства на специально предусмотренных бланках.
К заявлению следует добавить справку "О состоянии обычной потребности", или "О состоянии чрезвычайной и неотложной потребности", выданную социальной службой и декларацию, удостоверяющую путь эмансипации и автономии женщины или представителем центра противодействия насилию.
Если выплату соцпомощи согласуют, она будет начисляться на текущий счет, сберегательную книгу или предоплаченную карту Iban. Счет должен быть на имя заявительницы.
Следует также отметить, что эта помощь не облагается налогами.