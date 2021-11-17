Как иностранке, пострадавшей от домашнего насилия в Италии, получить социальную помощь

Италия ввела так называемую "Прибыль для свободы", чтобы помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Это социальная помощь. Получить ее могут и иностранки.

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"Прибыль для свободы" предоставляется, в том числе иностранкам , проживающим на территории Италии при следующих условиях:

"Прибыль для свободы" в Италии выдают женщинам, получающим поддержку центров противодействия насилию, признанных регионами и социальными службами. Помощь оказывается женщинам без детей или с несовершеннолетними детьми.

Женщины, ставшие жертвами насилия или находящиеся в условиях особой уязвимости и бедности, могут получить помощь в сумме до 400 евро в месяц. Такая помощь оказывается в течение одного года. Получатели должны использовать предоставленные им средства для покрытия расходов на отдельное жилье и обеспечения своей независимости. Деньги также можно потратить на обучение несовершеннолетних детей.

женщина может подать заявление на "Доход для свободы" даже тогда, когда она уже получает другие социальные выплаты по поддержке дохода.

Заявление для получения вышеупомянутой соцпомощи нужно подать в INPS (Национальный институт социального обеспечения). Сделать это должно заинтересованное лицо лично, через своего адвоката или через муниципальных операторов по месту жительства на специально предусмотренных бланках.

К заявлению следует добавить справку "О состоянии обычной потребности", или "О состоянии чрезвычайной и неотложной потребности", выданную социальной службой и декларацию, удостоверяющую путь эмансипации и автономии женщины или представителем центра противодействия насилию.

Если выплату соцпомощи согласуют, она будет начисляться на текущий счет, сберегательную книгу или предоплаченную карту Iban. Счет должен быть на имя заявительницы.

Следует также отметить, что эта помощь не облагается налогами.