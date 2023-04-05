Кто из иностранцев чаще всего покупал квартиры в Польше в 2022 году

В Польше до сих пор не хватает квартир. Несмотря на сложную ситуацию с кредитами, новые квартиры раскупаются, как только они появляются на рынке. Оказывается, их покупают не только поляки.

Перед осенними парламентскими выборами одной из главных тем в стране остается жилье и возможность получения льготных кредитов на его приобретение. И в то время, когда большинство поляков испытывают трудности с покупкой квартиры, некоторые иностранцы заводят собственное жилье в Польше. Только в прошлом году было заключено около 10 тысяч таких соглашений.

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Украинцы активно покупают квартиры в Польше

По данным Министерства внутренних дел и администрации, с 1 января по 14 ноября 2022 года иностранцы купили в Польше 9900 квартир. Кроме того, данные министерства также подтверждают, что граждане Украины являются явными лидерами по покупке недвижимости в Польше.

Часть украинцев, вероятно, восприняла покупку квартиры в Польше как возможность инвестировать рискованный капитал на безопасном рынке. Из почти 10 тысяч проданных в прошлом году квартир украинцы приобрели аж 4275.

На втором месте оказались немцы, которые приобрели 1118 квартир, а тройку запирают белорусы – они купили 889 квартир на польском рынке.

Недвижимость в Польше покупают, в частности, граждане Сенегала, Туркменистана, Тайваня, Новой Зеландии или Перу.