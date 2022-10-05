Где можно узнать всю актуальную информацию о пересечении границы и условиях пребывания в ЕС

Еще с середины мая этого года Европейская комиссия запустила телефонную линию доверия. Следовательно, люди, спасающиеся от войны в Украине на территории ЕС, могут получить актуальную информацию о собственном статусе и не только.

Итак, если планируете выезжать за границу или уже находитесь в одной из стран Европы, у вас может возникнуть немало вопросов. Тем временем о правах, условиях и особенностях пребывания в европейских государствах, а также о специальных возможностях за пределами Украины можно узнать в инфоцентре Еврокомиссии.

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Что можно узнать, позвонив по номеру доверия Еврокомиссии

Актуальные права украинцев на территории Европейского Союза;

Какие условия пересечения границы и что для этого необходимо;

Все, что нужно знать о статусе временной защиты в европейских странах;

Предоставят информацию о возможности поездок и пребывания в странах Еврозоны;

Об организациях, которые активно помогают беженцам из Украины, и их контакты.

Запишите номер –

На эту линию можно звонить в пределах ЕС. Консультанты говорят на украинском языке, а услуги инфоцентра – бесплатные. Получить ответы на свои вопросы можно с 9:00 до 18:00 по европейскому времени.

Если же вы находитесь за пределами Европейского Союза, то в таком случае действует номер +32 22 99 96 96. Оплата взимается по стандартному международному тарифу. Однако горячая линия предлагает бесплатный обратный звонок.