Цены опережают инфляцию: какие продукты в польских магазинах подорожают перед Рождеством

Застолье во время грядущих рождественских праздников могут оказаться не по карману полякам. Инфляция в Польше бьет рекорды, а стоимость базовых продуктов резко растет. Какие цены следует ожидать в польских магазинах перед Рождеством?

Так, на днях в Польше сообщали о подорожании рыбы, которую поляки в основном едят раз в год и подают только на Рождество. А в этот раз появилась более расширенная статистика роста цен в польских магазинах, что может отразиться на приготовлении блюд на Сочельник и не только.

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Ежедневные закупки поляков дорожают безумными темпами

Анализ цен на несколько десятков основных товаров, произведенный UCE Research, показывает, что дорожает почти все. Безумная инфляция не утихает, а значит, рождественские праздники в этом году будут еще дороже. Не только по сравнению с прошлым годом. Цены на отдельные товары будут даже выше, чем сейчас.

Обнародованные данные свидетельствуют о том, что инфляция в октябре 2022 года составила 17,9%. При этом цены в магазинах растут гораздо больше. Так, в октябре продукты выросли в цене почти на 22%.

Какие цены в супермаркетах Польши

Среди 48 товаров, цены на которые проанализировали в рамках исследования "Индекс цен в розничных магазинах", безоговорочным "лидером" удорожания стал корм для собак, за который приходится платить на более 63% больше, чем в прошлом. Интересно, что кошачий корм вырос в цене всего на 8,5%. К группе товаров, цены на которые выросли не более 10%, также отнесли зубную пасту, средство для мытья посуды и яблоки.

Существенно подорожали растительное масло, маргарин и сахар. За эти товары теперь приходится платить на 50%, чем в прошлом году. На 43,5% подорожали бумажные полотенца, более 40% – туалетная бумага.

В исследовании "Индекс цен в розничных магазинах", проведенном UCE Research и WSB Universities, эксперты учли изменения цен на 48 товаров, наиболее часто выбираемых потребителями.