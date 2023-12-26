В Индонезии презентовали новую визу для туристов: чем она особенная

Министерство иммиграции Индонезии объявило о введении пятилетней многократной визы для туристов и предпринимателей. С ней можно будет приезжать в страну неограниченное количество раз.

Подать на визу можно. Что еще нужно знать о новой визе – узнайте дальше!

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Индонезия вводит многократные визы для туристов

Максимальный срок пребывания в одном путешествии должен быть не более 60 дней. Пока неясно, можно ли будет "обнулить" его выездом за границу или придется ждать какое-то время.

Новая виза D1 относится к категории туристических, семейных и транзитных виз и позволит посещать страну до 60 дней за один раз в течение пяти лет.

Она не предназначена для проживания иностранцев в Индонезии, а рассчитана на туристов, участников конгрессов и других деловых встреч, а также для тех, кто приезжает для встреч с друзьями и родственниками.

Иностранцам, которые воспользуются этой визой, запрещено заниматься бизнесом в Индонезии,

– говорится в сообщении.

За нарушение правил предусмотрен штраф. Может случиться и депортация.

Что нужно знать о подаче на визу?

Перед подачей на визу D1 заявитель должен иметь паспорт, действительный не менее 6 месяцев, подтверждение расходов на проживание в размере не менее 2 000 долларов или эквивалент этой суммы.

Дополнительными документами может быть предоставление рекомендательного письма или приглашение.

В Индонезии презентовали новую визу для туристов / Фото Unsplash

Подать на визу уже можно – онлайн. Обойдется она примерно в 800 евро.

Перу собирается ввести визы для "цифровых кочевников"

Перу объявила о планах ввести цифровую кочевую визу. Это позволит удаленным работникам находиться в стране 365 дней с возможностью продления. В настоящее время граждане ЕС могут путешествовать в Перу по 183-дневной туристической визе.

Целью новой схемы является привлечение международных профессионалов в Перу, надеясь, что они будут способствовать развитию экономики страны через туризм и услуги, одновременно поддерживая культурный обмен. Власти рассчитывают, что некоторые посетители останутся в стране и продолжат бизнес, обновив визу.

Виза станет доступна после того, как изменения в Закон о миграции страны будут урегулированы и опубликованы.