Идеальный вариант на день – два: где прекрасно провести выходные в Европе

Европа похожа на сокровищницу, в которой каждый город – настоящая драгоценность. Обычно на знакомство с ними стоит выделить как минимум несколько дней. Однако есть отличные варианты, в которых можно и за выходные успеть увидеть много прекрасного.

Украинцы могут свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны в течение 90 дней (за 180-дневный промежуток времени). Закордон 24 рассказывает, куда отправиться на выходные, чтобы реализовать свои тревел-мечты.

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Вена

Величественная австрийская столица – точно город не на один раз. В то же время для первого знакомства хватит и двух дней. За это время можно успеть увидеть выдающиеся локации города вальса и штруделей.



Вена очаровывает и влюбляет в себя / Unsplash



Больше всего достопримечательностей – традиционно в центральной части города. Там можно полюбоваться роскошным Хофбургом – зимней резиденцией австрийских императоров. Кроме того, стоит посетить музей императрицы Сисси, расположенный на территории комплекса. Это – идеальное место для людей, которые любят романтизировать прошлое. Поднимаясь по лестнице, покрытыми красной дорожкой, в музей, кажется, будто удалось телепортироваться в XIX век и сейчас направляешься к Сисси в гости.

Кроме того, находясь в центре Вены, стоит посетить Собор Святого Стефана – один из самых красивых в Европе. Кажется, что его острые шпили пронизывают само небо.

Также must have в Вене – полакомиться десертом в местной кондитерской. Одна из самых известных – Demel – гордится тем, что готовила десерты для императорского двора. Цены там – не слишком демократичные, однако можно попробовать любимые лакомства императрицы Сисси и ее мужа – императора Франца Иосифа.

Если после этого останется время, стоит поехать в Бельведер – летней резиденции императоров.

Прага

Злата Прага – без сомнения, самая мистическая столица Европы. Каждый уголок там может рассказать свою историю, достойную прекрасной сказки или жуткого фильма. Поэтому очень популярным развлечением являются костюмированные экскурсии. Когда путешественников улочками Праги ведет ведьма или вампир, которые делятся историями из "собственных бессмертных жизней".

Прага – идеальный вариант путешествия на выходные. Город – прекрасен в любое время года. Приятный бонус: Прага является одной из самых безопасных европейских столиц. Опросы показывают, что люди безопасно чувствуют себя на улицах и после захода солнца.



Прага – идеальный город в любое время / Unsplash

Все дороги Праги ведут или на Староместскую площадь или на Карлов мост. И эти две локации, без сомнения, стоят своей популярности и миллионов комплиментов. Если есть время и "свободные" евро, стоит покататься на кораблике по загадочной и темной Влтаве. Проплывая под мостами и наслаждаясь панорамами города, можно раз и навсегда влюбиться в Прагу.

Кроме того, стоит посетить Пражский град (в топе крупнейших замковых комплексов мира) и Собор Святого Вита.

Must have в Праге – попробовать ароматный трдельник.

Дрезден

Древний город, расположен в самом сердце Саксонии, – идеальная локация для выходных. Обойти центр можно за день. Конечно, этого времени будет мало, чтобы сполна ощутить атмосферу Дрездена.



Дрезден идеально подходит для выходных / Unsplash

Однако точно хватит, чтобы посетить архитектурный комплекс Цвингер – визитку города, а также полюбоваться "Сикстинской Мадонной" в Галерее старых мастеров.

Также must visit – Дворец-резиденция – жилище правителей Саксонии. Там расположена коллекция драгоценностей "Зеленый свод".