Українці можуть вільно мандрувати країнами Шенгенської зони упродовж 90 днів (за 180-денний проміжок часу). Закордон 24 розповідає, куди вирушити на вихідні, щоб реалізувати свої тревел-мрії.

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Відень

Велична австрійська столиця – точно місто не на один раз. Водночас для першого знайомства вистачить і двох днів. За цей час можна встигнути побачити найвидатніші локації міста вальсу й штруделів.



Відень зачаровує й закохує у себе / Unsplash



Найбільше пам'яток – традиційно у центральній частині міста. Там можна помилуватися розкішним Гофбургом – зимовою резиденцією австрійських імператорів. Окрім того, варто відвідати музей імператриці Сіссі, розташований на території комплексу. Це – ідеальне місце для людей, які люблять романтизувати минуле. Підіймаючись сходами, вкритими червоною доріжкою, до музею, здається, ніби вдалося телепортуватися у XIX століття й зараз прямуєш до Сіссі у гості.

Окрім того, перебуваючи у центрі Відня, варто відвідати Собор Святого Стефана – один з найкрасивіших у Європі. Здається, що його гострі шпилі пронизують саме небо.

Також must have у Відні – поласувати десертом у місцевій кондитерській. Одна з найвідоміших – Demel – пишається тим, що готувала десерти для імператорського двору. Ціни там – не надто демократичні, однак можна спробувати улюблені ласощі імператриці Сіссі та її чоловіка – імператора Франца Йосифа.

Якщо після цього залишиться час, варто поїхати до Бельведера – літньої резиденції імператорів.

Прага

Злата Прага – без сумніву, наймістичніша столиця Європи. Кожен закуток там може розповісти свою історію, гідну прекрасної казки або моторошного фільму. Тому дуже популярною розвагою є костюмовані екскурсії. Коли мандрівників вуличками Праги веде відьма або вампір, які діляться історіями з "власних безсмертних життів".

Прага – ідеальний варіант мандрівки на вихідні. Місто – прекрасне у будь-яку пору року. Приємний бонус: Прага є однією з найбезпечніших європейських столиць. Опитування показують, що люди безпечно почуваються на вулицях й після заходу сонця.



Прага – ідеальне місто у будь-яку пору / Unsplash

Всі дороги Праги ведуть або на Староміську площу або на Карлів міст. І ці дві локації, без сумніву, вартують своєї популярності та мільйонів компліментів. Якщо є час та "вільні" євро, варто покататися на кораблику по загадковій й темній Влтаві. Пропливаючи під мостами й насолоджуючись панорамами міста, можна раз і назавжди закохатися у Прагу.

Окрім того, варто відвідати Празький град (у топі найбільших замкових комплексів світу) та Собор Святого Віта.

Must have у Празі – спробувати запашний трдельник.

Дрезден

Древнє місто, розташоване у самому серці Саксонії, – ідеальна локація для вихідних. Обійти центр можна за день. Звичайно, цього часу буде мало, аби сповна відчути атмосферу Дрездена.



Прага – ідеальне місто у будь-яку пору / Unsplash

Однак точно вистачить, щоб відвідати архітектурний комплекс Цвінгер – візитівку міста, а також помилуватися "Сікстинською Мадонною" у Галереї старих майстрів.

Також must visit – Палац-резиденція – оселя правителів Саксонії. Там розташована колекція коштовностей "Зелене склепіння".