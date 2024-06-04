Минус один страх: багаж в аэропортах обещают реже терять из-за новых правил

Потеря авиакомпанией вашего багажа – надежный способ испортить начало отпуска. Никто не хочет покупать экстренную одежду, когда может попивать коктейли на пляже. Но хорошие новости пришли из авиационной отрасли.

Новый отчет показывает, что авиакомпании и аэропорты пытаются уменьшить неправильное обращение с багажом с помощью новых правил. Лучшие технологии и отслеживание также должны означать, что сумка быстрее воссоединится с владельцем, если и потеряется.

Читайте также Ноги вас поблагодарят: пассажир показал самое удобное место в новых самолетах Ryanair

Багаж в аэропортах будут реже терять

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ввела новые обязательные правила отслеживания вещей для авиакомпаний.

Отслеживание багажа стало обязательным в четырех точках путешествия:

во время регистрации, загрузки на рейс, во время трансфера, по прибытии на пояс доставки.

Систему штрих-кодов в ближайшее время должны ввести все авиакомпании. Лучшие технологии и отслеживание также должны означать, что сумка быстрее воссоединится с владельцем, если она потеряется.



IATA обязала все авиакомпании отслеживать багаж в четырех точках в течение путешествия / Фото Unsplash

В выполнении требований сейчас лидируют Китай и Северная Азия. Там новую систему уже ввели 88% перевозчиков. На втором месте расположилась Америка (60%), за ней – Европа и Азиатско-тихоокеанский регион (40%).

IATA надеется, что расширение использования правил отслеживания багажа снова уменьшит случаи потери багажа. Этому также поможет выравнивание количества пассажиров и лучшая подготовка в отрасли.

Air France установит в самолеты кресла с новыми функциями

Авиакомпания Air France установит кресла с новыми функциями в региональных самолетах Embraer 190. Их эксплуатирует дочернее подразделение HOP.

В недавнем обновлении салона самолета авиакомпания объявила об увеличении количества мест со 100 до 110. Ожидается, что это изменение увеличит доход на коротких маршрутах, что является частью их постоянной модернизации.

Каждое сиденье в будущем самолете будет иметь трехдюймовый наклон, роскошную кожаную обивку и подголовник, который можно будет отрегулировать в соответствии с индивидуальными предпочтениями.