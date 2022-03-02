Хотят собрать миллион долларов для ВСУ: как украинско-канадская группа болеет за мир

Украинско-канадская группа Balaklava Blues запустила NFT-проект под названием Shelter Our Sky. Музыканты призывают НАТО защитить небо над Украиной.

Balaklava Blues намерены собрать благодаря проекту миллион долларов для украинской армии. Об этом заявила участница группы Маричка Марчик.

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Мы будем кричать на весь мир и будем требовать защитить небо над Украиной, чтобы мы все снова могли смотреть на звезды,

– сказала Маричка Марчик.

Она рассказала, что Shelter Our Sky – это коллекция из 500 уникальных генеративных аватаров, созданных исключительно для поддержки Украины во время российской агрессии. Аватары разработала украино-канадская художница Kat Caution на основе знаковых и традиционных фольклорных элементов. Эту идею дополнила одноименная композиция группы Shelter Our Sky, базирующаяся на украинской народной песне из Днепропетровщины.

Средства из криптогаманца переведут на счет благотворительного фонда "Повернись живим".

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