До 4 тысяч евро: Хорватия вводит строгие штрафы для невоспитанных туристов
Источник:Express
Хорватия после присоединения к Шенгенской зоне переживает туристический бум. Страна долго закрывала глаза на непристойное поведение туристов, но теперь с этим решили покончить.
В городах Хорватии ввели строгие правила для некультурных гостей страны. За нарушение можно получить штраф до 4 000 евро. За что можно дорого поплатиться в Хорватии – читайте дальше.
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Запреты для туристов
На улицах людных городов Хорватии устанавливают специальные таблички с новыми туристическими правилами. На них предупреждение о штрафах за непристойное поведение: драки, словесные оскорбления и употребление алкоголя в запрещенных местах (например, возле школ). Также под запретом прогулки по городу с голым торсом.
Туристов могут оштрафовать в Хорватии, если они:
- Гуляют по городу без рубашки или в купальнике;
- Носят одежду, которая пропагандирует употребление наркотиков;
- Спят в общественных местах;
- Вылезают на памятники;
- Справляют нужду в общественных местах;
- Употребляют алкоголь в запрещенных местах.
Дубровник против засилия туристов
На каждого местного жителя Дубровника приходится 36 туристов. Город попал в список наиболее переполненных направлений в мире. Поэтому Дубровник вводит свои методы борьбы с толпами туристов.
Дубровник стал чрезвычайно популярным из-за съемок "Игры престолов" / Фото Unsplash
Здесь запретили использовать чемоданы на колесиках в Старом городе из-за чрезмерного шума. Мэр города подчеркнул, что туристы должны в таком случае оставлять свой багаж в аэропорту и договариваться о его доставке прямо к двери гостиницы.Недавно Испания также ввела необычное правило – в стране запрещено ездить в автомобиле без рубашки или футболки. За нарушение могут оштрафовать на 200 евро, ведь ненадлежащий вид водителя будет отвлекать других участников движения.