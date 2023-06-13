До 4 тысяч евро: Хорватия вводит строгие штрафы для невоспитанных туристов

Хорватия после присоединения к Шенгенской зоне переживает туристический бум. Страна долго закрывала глаза на непристойное поведение туристов, но теперь с этим решили покончить.

В городах Хорватии ввели строгие правила для некультурных гостей страны. За нарушение можно получить штраф до 4 000 евро. За что можно дорого поплатиться в Хорватии – читайте дальше.

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Запреты для туристов

На улицах людных городов Хорватии устанавливают специальные таблички с новыми туристическими правилами. На них предупреждение о штрафах за непристойное поведение: драки, словесные оскорбления и употребление алкоголя в запрещенных местах (например, возле школ). Также под запретом прогулки по городу с голым торсом.

Туристов могут оштрафовать в Хорватии, если они:

Гуляют по городу без рубашки или в купальнике;

Носят одежду, которая пропагандирует употребление наркотиков;

Спят в общественных местах;

Вылезают на памятники;

Справляют нужду в общественных местах;

Употребляют алкоголь в запрещенных местах.

Дубровник против засилия туристов

На каждого местного жителя Дубровника приходится 36 туристов. Город попал в список наиболее переполненных направлений в мире. Поэтому Дубровник вводит свои методы борьбы с толпами туристов.

Дубровник стал чрезвычайно популярным из-за съемок "Игры престолов‎" / Фото Unsplash

Здесь запретили использовать чемоданы на колесиках в Старом городе из-за чрезмерного шума. Мэр города подчеркнул, что туристы должны в таком случае оставлять свой багаж в аэропорту и договариваться о его доставке прямо к двери гостиницы.