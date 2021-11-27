"Хата Читальня": в Сингапуре открыли украинскую библиотеку

В Сингапуре открыли украинскую библиотеку "Хата Читальня". К этому событию готовились с 2018 года.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке общественная активистка Юлия Денисова. Она поблагодарила всех украинцев, которые присоединились к инициативе.

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Подробнее об украинской библиотеке в Сингапуре

Сейчас у нас 234 книги! И это только начало!

– подчеркнула Юлия Денисова.

Украинка добавила, что "Хата Читальня" – это общественный проект, который существует автономно от любой государственной поддержки. Идея создания библиотеки возникла три года назад на литературном собрании. Сейчас в планах активистов развивать библиотеку.

Полный текст публикации Юлии Денисовой

Мы сегодня осуществили давнюю задумку! Открыли украинскую библиотеку в Сингапуре! Маленькую, хрупкую, но нашу! Нашу "Хату Читальню" в Сингапуре!

Я горжусь, что у нас это получилось! Я горжусь что у меня есть столько единомышленников!

Все всегда начинается с маленькой идеи! Вот и у нас эта идея зародилась, когда мы в 2018 году читали талантливую Лину Костенко на нашем собрании "Литературного Клуба в Сингапуре".

Сейчас у нас 234 книги! И это только начало! Украинцы невероятны, мы это почувствовали за последние почти 5 лет! Украина – это мы! Это то, что мы рассказываем нашим детям! Это то, о чем они мечтают для своего государства!

Но как можно мечтать без книги?

В Сингапуре теперь есть библиотека с украинскими книгами / Фото из фейсбука Юлии Денисовой

В Сингапуре открыли украинскую библиотеку / Фото из фейсбука Юлии Денисовой