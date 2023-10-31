Грецию продвигают как новое направление для "digital nomads": особенности предложения

Поскольку последние несколько лет люди из офисов перешли на отдаленную работу, многие солнечные места по всему миру наблюдают всплеск цифровых кочевников. В частности, и Греция продвигает себя как страну для "digital nomads".

Одно из древнейших государств Европы и колыбель западной цивилизации, которая славится своей красотой, райскими островами, тысячелетними памятниками и оживленными прибрежными городами, призывает цифровых кочевников приезжать. Программа для них уже запущена.

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Греция продвигает визы для цифровых кочевников

В прошлом году Греция официально запустила цифровую кочевую визу, позволяющую неевропейским кочевникам переселяться в страну по более четкому и более безопасному миграционному маршруту.

Для подачи на визу понадобится стандартный пакет документов с договором, подтверждающим удаленную работу, и справкой о доходах, подтверждающей зарплату на уровне 3 500 евро в месяц.

Визы выдают на разные сроки, можно получить в год или больше. С греческим DNV лицо может находиться в стране дольше 90 дней с любого 180-дневного периода, если виза действительна и человека не связывают правила въезда или выезда из Шенгенской зоны, а также разрешение на въезд, касающийся туристов. .

Греция – удобная страна для цифровых кочевников. Там высокий уровень жизни и общественной безопасности, сравнительно низкие цены и хорошая погода почти весь год.

В настоящее время в Греции иностранцам было выдано 1693 DNV, что делает ее очень востребованным местом для дистанционной работы в Европе.

Греция продвигает визы для цифровых кочевников / Фото UnSplash

10 лучших стран для дистанционной работы

ТОП-10 стран для удаленных работников оказались достаточно дорогими. Все они расположены в Европе и довольно популярны не только для цифровых кочевников, но и для туристов.

Интересно, что в этом списке преобладают страны Западной и Северной Европы, где уровень жизни высок, цены на жилье, транспорт, питание и другие услуги совсем не низкие.

Дания, славящаяся своим высоким уровнем жизни, стала лидером в мире для удаленных работников. Это подтверждают результаты нового исследования Global Remote Work Index. Какие еще страны вошли в рейтинг – узнаете по ссылке.