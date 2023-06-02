Лучше Миконоса и Санторини: почему греки выбирают малоизвестный остров для отпуска

Маленький остров Фолегандрос – выбор греков для безупречного отдыха. Он такой же красивый, как и Санторини, но гораздо свободнее от толпы туристов.

Местные нашли для себя альтернативу популярным туристическим островам Греции. На Фолегандросе прекрасное лазурное море и красивые пляжи, а главное – никакой толпы. Кроме того, здесь гораздо дешевле, чем на Миконосе или Родосе.

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Любимый остров греков

Остров Фолегандрос расположен вблизи Пароса. Это один из лучших примеров традиционной кикладской архитектуры.

Бухта Фолегандроса / Фото greekreporter.com

Остров часто сравнивают с Санторини из-за красоты. Действительно, они несколько похожи: узенькие улочки, на склонах белые дома с рыжей черепицей, красочные цветы на каждом шагу. А еще здесь время от времени встречаются небольшие церкви с ярко-голубыми куполами. Разница только в том, что на Санторине эти узенькие улочки забиты туристами со всего мира. А вот на Фолегандросе больше отдыхают именно греки.

Как добраться

На Фолегандросе нет аэропорта. Это одна из причин, почему он не так популярен для туристов, как другие греческие острова. Но это не проблема. Ведь добраться до локации можно на пароме из Афин – он ходит ежедневно. Или доплыть на лодке из Пирея или Санторини.

Остановиться в маленьких белых домиках можно за 30 евро за ночь. Также на острове есть роскошные отели с отличным сервисом.

Что интересного на Фолегандросе

Главное островное село Хора – это сплошные переулочки, светлые домики с цветными окнами и дверьми. Для начала здесь стоит просто прогуляться и насладиться той легендарной кикладской архитектурой. Особый совет – встретить закат на островных склонах.

Пляж Ангали / Фото Unsplash

На Фолегандросе есть два популярных пляжа: Каравостаси и Ангали. Если ищете более уединенное место – отправляйтесь на пляж Катерго.

Проголодались? Попробуйте matsáta – домашнюю лапшу с курицей. Также местные любят пить rakómelo – это теплая ракия с медом.