Удобное пересечение границы: между Украиной и Румынией появится новый пункт пропуска

Правительства Украины и Румынии договорились об открытии нового международного пункта пропуска. Обе страны одобрили проект соглашения.

Новый пункт пропуска на украинско-румынской границе будет между поселком Белая Церковь (Закарпатская область, Украина) и городком Сигету Мармацией (Румыния). Их разделяет река Тиса.

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Где можно пересечь границу с Румынией

Когда заработает новый пропускной пункт "Белая Церковь – Сигету Мармацией" пока неизвестно. В настоящее время для выезда в Румынию работают следующие пункты пропуска:

"Дьяковцы – Раковец";

"Солотвино – Сигету Мармацией";

"Порубное – Сирет";

"Дьяково – Халмеу";

"Красноильск – Викову де Сус";

"Рахов – Деловое";

"Вадул-Сирет – Викшаны".

Последним из них заработал автомобильный пункт "Дяковцы – Раковец" в Черновицкой области. Его открыли весной. Переход работает круглосуточно. Пересечь украинско-румынскую границу в пункте "Дьяковцы – Раковец" в сутки могут до 300 автомобилей, 10 автобусов и 1 550 человек, в том числе 500 пешеходов. Со временем через этот контрольный пункт планируют пропускать и грузовики.

Также для улучшения логистики с государствами ЕС к пунктам пропуска "Красноильск – Викову де Сус" и "Порубное – Сирет" построили временный мост. 120-метровая переправа на Буковине проходит через реку Прут. Это один из самых длинных временных мостов, построенных после полномасштабного вторжения.

Очереди на украинско-румынской границе

Из-за активного туристического сезона на пунктах пропуска между Украиной и Румынией на Буковине фиксируется увеличение количества авто. Большинство людей едут через пункт пропуска "Порубное", поэтому там порой образуются незначительные очереди. Но критическая ситуация с несколькочасовыми задержками не наблюдается.

Ежедневно через "Порубное" в среднем едут примерно 100 автобусов и 1 300 легковушек. Значительно меньше через "Красноильск" – около 10 автобусов и 400 легковушек. Пиковые нагрузки приходятся на период с 10:00 до 18:00, а в ночное время очередей на этих пунктах пропуска нет.

Следить за ситуацией на украинско-румынской границе можно наПограничники обновляют информацию каждый день.