На границе с ЕС откроют еще 9 пунктов пропуска, – Шмыгаль

Украина планирует открыть еще 9 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Больше всего работ проведут на границе с Польшей. Страны планируют также запустить единые пункты пропуска. Что это значит – читайте дальше.

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Развитие пограничной инфраструктуры. В частности, сети автомобильных пунктов пропуска. В настоящее время на границе с ЕС их функционирует 21. Три из них открыты во время полномасштабной войны. В планах создания еще 9 пунктов пропуска и модернизации 13,

– заявил Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, Украина получит 160 миллионов евро льготного кредита от польских партнеров по обновлению дорог, модернизации инфраструктуры и закупке сканеров.

Единые пункты пропуска – что это?

Премьер также сообщил, что Украина и Польша создают единые пункты пропуска между странами. Государства уже приступили к реализации инициативы. Задача Украины - введение совместного пограничного и таможенного контроля со странами ЕС.

То есть, будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе,

– рассказал глава Кабмина.

Он добавил, что Украина тоже хочет реализовать такую инициативу на границе с Румынией. Поэтому соответствующее предложение уже направили румынской стороне.