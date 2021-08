Говорим на английском: полезная подборка разговорных фраз

Разговорная практика необходима для изучения иностранного языка. Это помогает преодолеть языковой барьер, усовершенствовать произношение и научиться быстро реагировать в бытовых ситуациях.

Предлагаем рассмотреть подборку распространенных разговорных фраз. Эти реплики пригодятся во время общения на английском.

Полезная подборка разговорных фраз на английском языке

What do you mean? – Что вы имеете в виду?

Это выражение уместно употребить, когда человек не понял чего-то и хочет переспросить, уточнить.

It's does not matter. – Это не имеет значения.

Так говорят, когда идет речь о чем-то неважном, несущественном.

Look! – Послушай!

Да, именно послушай, хотя слово look все знают в значении посмотри. Но часто собеседник говорит look, чтобы привлечь внимание к сказанному. Например: Look, I'm not so wick that I can not stand the challenges in my life.

Are you insane? – Вы с ума сошли?

Эта фраза исключительно для неформальной беседы. Так можно сказать, когда кто-то из знакомых прибегает к необдуманным действиям.

No way! – Ни за что!

Используется, чтобы заявить о своем несогласии.

I'm terribly sorry. – Мне очень жаль.

Выражение применяют для того, чтобы уладить чувство вины (когда человек нечаянно нанес кому-то вред) или для того, чтобы посочувствовать собеседнику.

Who knows! – Кто знает.

Фраза используется в случаях, когда трудно ответить на вопрос или речь идет о неопределенной ситуации.

Here you are! – Вот, пожалуйста.

Фразу рекомендовано говорить, когда выполняется просьба собеседника. Например, человек попросил сделать ему чай. Протягивая чашку, можно сказать: "Here you are!". И это будет звучать уместно.

