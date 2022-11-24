Итальянский городок заплатит 30 тысяч евро тем, кто туда переедет, но есть условие
Источник:CNN
В Италии власти живописного городка Презиче в регионе Апулия заплатят до 30 тысяч евро тем, кто переедет туда. Надо только приобрести недвижимость для постоянного проживания.
Впрочем, есть нюанс. Эти деньги нужно будет потратить на покупку пустого жилья и при необходимости на проведение ремонта.
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Как отмечается, власти города предлагают 30 тысяч евро людям, которые отважатся приобрести жилье для постоянного проживания. Средства нужно будет потратить именно на покупку жилья, давно заброшенное своими первоначальными собственниками, поэтому также потребуется уложиться в ремонт.
Город предлагает на продажу ранее заброшенную старую недвижимость / Фото Роберто Микоччо
Дома, выставленные на продажу в рамках этого предложения, стоят от 25 тысяч евро. Власти Презичче надеются, что такое денежное поощрение "вдохнет" новую жизнь в их опустевший город, где с каждым годом новорожденных становится все меньше.
В историческом центре много свободных домов, построенных до 1991 года, которые мы хотели бы вновь увидеть живыми с новыми жителями. Жаль видеть, как наши старые районы, полные истории, прекрасной архитектуры и искусства, медленно пустеют,
– объяснил член местного совета Альфредо Палезе.
Сами же детали соглашения сейчас дорабатываются, но власти готовы запустить программу уже в ближайшие недели. Общее финансирование будет разделено на две части: часть уйдет на покупку старого дома, а часть – на ремонт, если это необходимо.
Вечерняя атмосфера Презичче / Фото Роберто Микоччо
Как дополнительный бонус, новые жители Презичче получат невероятное расположение в окружении природы района Саленто, на пятке итальянской туфельки, недалеко от чистых пляжей и бирюзовых вод Санта-Мария-ди-Леука.