Итальянский городок заплатит 30 тысяч евро тем, кто туда переедет, но есть условие

В Италии власти живописного городка Презиче в регионе Апулия заплатят до 30 тысяч евро тем, кто переедет туда. Надо только приобрести недвижимость для постоянного проживания.

Впрочем, есть нюанс. Эти деньги нужно будет потратить на покупку пустого жилья и при необходимости на проведение ремонта.

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Как отмечается, власти города предлагают 30 тысяч евро людям, которые отважатся приобрести жилье для постоянного проживания. Средства нужно будет потратить именно на покупку жилья, давно заброшенное своими первоначальными собственниками, поэтому также потребуется уложиться в ремонт.