Самое солнечное на Земле: как живут люди в городе, где можно выйти на улицу только ночью
Источник:Mirror
Всю Европу продолжает "накрывать" опасная жара. В то же время ей, к счастью, еще далеко до уровня погодных условий в городе Юма (Аризона, США). Его называют "самым солнечным городом на Земле".
С таким титулом город Юма даже попал в книгу рекордов Гиннеса. В целом там адская жара в течение 4 055 часов в год.
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Михаэль Ставаст – гид аризонского туроператора WeVenture – рассказал, что Юма привлекает туристов. В то же время жить там на постоянной основе – настоящее испытание.
В Юме солнце светит в течение 11 часов зимой и до 13 часов летом. Жизнь в такой пустыне означает, что днем придется прятаться от невыносимой жары в помещении, чтобы избежать теплового удара, а на улицу можно выйти разве, когда наступает вечер,
– рассказал мужчина.
Он отметил, что, в частности, очень трудно засыпать. Все потому, что температура вокруг – существенно выше, чем температура человеческого тела.
В Юме бывают дни, когда температура воздуха прогревается до 50+ градусов. А когда наступает лето, приходится жить в условиях настоящего ада.
Трудно поверить, но параллельно Юма – рай для сельскохозяйственного производства. В частности, город в своей истории имеет особый год, когда смог закрыть 90% запросов США по зеленому салату.