Большинство горнолыжных курортов Европы под угрозой из-за изменения климата: снег исчезает

Ученые предупреждают: из-за глобального потепления могут исчезнуть зимние курорты Европы. Все это из-за банальной нехватки снега, которую не смогут полностью перекрыть искусственные машины.

В климатическом исследовании указано, что более половины всех европейских горнолыжных курортов столкнутся с серьезной нехваткой натурального снега. Проблему почти невозможно решить, если среднемировая температура повысится на два градуса по Цельсию.

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Искусственный снег не поможет

Ученые отмечают, что машины для искусственного снега способны частично компенсировать недостаток натурального. Но совсем немного.

Если средняя температура на Земле повысится на три градуса, то уже в течение ста лет 91% европейских зимних курортов окажутся почти без снега. А если глобальное потепление составит четыре градуса, то под угрозой исчезновения будут все горнолыжные курорты Европы.

Горнолыжный туризм является маленьким вопросом перед глобальным лицом изменения климата, но с точки зрения людей, живущих в горах и зарабатывающих на жизнь в этой области, очень важно понимать, насколько сильно изменение климата угрожает этой сфере,

– сказал Сэмюэль Морин, научный сотрудник Météo France в Тулузе.

В случае, если удастся глобальными усилиями всего мира ограничить рост температуры на планете на 1,5 градуса (а именно такая цель определена в Парижском климатическом соглашении), то у 32% горнолыжных курортов будут риски нехватки снега. Особенно сильно пострадают курорты Альп.

Французские Альпы / Фото Unsplash

Европа – центр зимних видов спорта на планете. Именно на этом континенте находится около половины всех горнолыжных курортов в мире.

Напомним, в начале этого года некоторые зимние курорты по всей Европе были вынуждены закрыться или оставить только часть трасс. На континенте зафиксировали одну из самых высоких за всю историю январских температур. Поэтому снег растаял, а горные склоны были обнаженными. Под удар попали следующие популярные горнолыжные страны: Германия, Швейцария, Франция, Польша и Чехия.