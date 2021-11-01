Германия ждет трудовых мигрантов: в стране не хватает 1,2 миллиона работников

Германия заявила о нехватке рабочих примерно по 70 профессиям. Самый большой недостаток специалистов среди социальных педагогов.

Об этом заявил исполнительный директор Федерального объединения малых и средних предприятий Маркус Йергер.

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По оценке главы ведомства, в настоящее время Германии не хватает 1,2 миллиона работников.

Все больше и больше компании во всех отраслях не находят ни специалистов, ни стажеров. Это элементарно ставит под угрозу конкурентоспособность среднего бизнеса, а следовательно, и место Германии в целом,

– объяснил исполнительный директор.

Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле подтвердил, что ситуация с трудовыми мигрантами в стране действительно остается неудовлетворительной.

С чем это связано

На такую ситуацию на немецком рынке труда жаловались еще раньше. Это связано с тем, что в 2021 году количество лиц трудоспособного возраста в Германии уменьшится на 150 тысяч человек. А в течение следующих лет ожидают еще более драматичную ситуацию.

Каких специалистов не хватает в Германии

Наибольший недостаток специалистов отмечается среди:

социальных педагогов – 18 300 открытых вакансий,

персонала по уходу за пожилыми и больными – 17900 и 16700 открытых вакансий соответственно.

В списке оказались представители 15 профессий, в частности:

инженеры-строители – 15 500 вакансий,

специалисты по сантехнике и отоплению – 13 200,

водители грузовиков – 6700.

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Как легально работать в Германии

Для этого нужно получить германскую рабочую визу. Сделать это – задача не из легких, ведь украинец должен выучить немецкий язык и подтвердить знание сертификатом.

Уровень владения языком должен быть не менее В1 – В2 – это свободный разговорный и письменный немецкий. Кроме того, на работу принимают только квалифицированных сотрудников.

Также для получения рабочей визы нужно подтвердить свою специальность и нострифицировать диплом.