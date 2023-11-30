Германия закрывает свое генконсульство в Калининграде: теперь визы только в Москве

Консульство Германии в российском Калининграде с сегодняшнего дня прекращает работу. Теперь оформить визы можно будет только в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

В официальном заявлении не назвали причину закрытия консульства ФРГ в Калининграде. Только сообщили, куда теперь обращаться за визами и с консульскими вопросами.

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Германия сворачивает дипломатические учреждения в РФ

На сайте дипломатического представительства Германии в Калининграде появилось предупреждение.

Генеральное консульство в Калининграде закрыто с 30 ноября 2023 года. Теперь за консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в Калининграде отвечает генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а визовый отдел посольства в Москве отвечает за обработку визовых вопросов,

– сказано в заявлении.

Еще в конце мая в МИД Германии предупредили, что правительство закроет консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Причиной этого стало то, что Москва ограничила количество немецких дипломатов. Это значительно усложнило работу консульств ФРГ в России.

В то же время, посольство Германии в Москве и консульство в Санкт-Петербурге продолжат работу.

Напомним, что после вторжения РФ в Украину Германия вместе с другими государствами Европы выслала десятки российских дипломатов.

Финляндия снесет генконсульство России и построит детсад

В финском городе Турку вместо генерального консульства РФ построят детский сад. Городские власти выкупят здание бывшего дипучреждения и снесут его.

Здание бывшего генконсульства России приобретут за 1,6 миллиона евро. Оно имеет площадь – 2000 квадратных метров. Перед тем, как построить на месте генконсульства РФ детсад, на территории очистят почву. Дело в том, что в начале 20 века на этом месте находился завод цинкования и литейный цех.