Германия отменяет ряд ограничений на въезд, введенных через COVID-19

Министерство здравоохранения Германии смягчит правила въезда в страну, относящиеся к COVID-19. Какие именно требования отменяют – читайте дальше в нашем материале.

Так, об отмене так называемого "правила 3G" сообщил министр здравоохранения Карл Лаутербах. Коронавирусные ограничения для приезжающих в Германию путешественников перестанут действовать уже с 1 июня и до конца августа. В то же время неизвестно, введут ли эти требования снова с сентября.

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Какие требования, введенные через COVID-19, отменяет Германия

У туристов во время въезда в страну не потребуют сертификат вакцинации от COVID-19. Кроме этого, не нужно подтверждения того, что они переболели коронавирусом или прошли тестирование.

Мы приостановим действие правила 3G касаемо въезда до конца августа,

– сказал министр здравоохранения Карл Лаутербах.

Новые правила еще предстоит принять Кабинету министров, и они признают все вакцины против COVID-19, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, даже если они не одобрены Европейским Союзом.

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Количество заражений коронавирусом в Германии уменьшается. Институт Роберта Коха зарегистрировал 64 437 новых случаев во вторник (24 мая), что на 21 815 меньше, чем неделю назад.