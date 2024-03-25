В Германии украинских мужчин-беженцев могут лишить выплат: кого это касается

Мужчины призывного возраста, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения, могут столкнуться с проблемой денежной поддержки в Германии. В стране рассматривают вариант о прекращении выплат определенной категории.

С соответствующей инициативой выступил депутат немецкого парламента от оппозиционной партии Христианский демократический союз Флориан Хан. Что об этом известно – далее в материале!

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Германия может лишить выплат украинских мужчин-беженцев

В январе Министерство внутренних дел Германии сообщило, что в Германии сейчас проживает 209 842 мужчин призывного возраста из Украины. Это вызвало призывы в Бундестаге рассмотреть возможность прекращения выплат украинским мужчинам, которые имеют статус беженца.

В недавнем заявлении Хан выразил обеспокоенность по поводу финансовой поддержки, которую немецкое правительство оказывает украинским беженцам. Он предполагает, что это может добавлять им стимула избегать защищать свою страну от российского вторжения.

Сигнальный эффект для украинцев будет плохим, когда мы говорим о воинственности, с одной стороны, но, с другой стороны, косвенно вредит воле к защите,

- сказал Хан.

В то время как некоторые депутаты, как, например, Хан, поддерживают эту меру, другие, в частности Александр Мюллер из Свободной демократической партии, выступают против. Мюллер считает, что все украинские беженцы должны иметь право проживать в Германии и получать одинаковые льготы, независимо от их возраста или пола.

Мужчин-беженцев из Украины могут лишить выплат в Германии / Фото Unsplash

В Федеральном министерстве труда и социальных вопросов отмечают, что право на денежную поддержку имеют те беженцы, кто имеет право на проживание и не может зарабатывать на жизнь. Впрочем, они обязаны координировать с центром занятости для интеграции в работу.

Напомним, временная защита для украинцев в Польше была продлена до 30 июня 2024 года. При этом значительному количеству беженцев гарантировано право оставаться в стране на длительное время. Какие сроки легального пребывания для различных категорий украинцев – читайте по ссылке!