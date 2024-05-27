Принимает в 20 раз больше, чем другие: одна из стран ЕС хочет замедлить поток украинских беженцев

Федеральное министерство внутренних дел Германии объявило о планах ввести стандартизированную систему приема украинских беженцев в Европейский Союз. Германия принимает в 20 раз большее количество украинцев по сравнению с Францией.

В ответ на беспокойство относительно наплыва беженцев, которые ищут защиты в других европейских странах, немецкие чиновники предлагают новую систему распределения новоприбывших украинцев среди стран ЕС.

Читайте также Жизнь украинцев в ЕС: какой статус лучше выбрать и какие возможности доступны

Германия хочет замедлить поток украинцев

Германия принимает больше всего украинских беженцев среди стран Европейского Союза – в целом более 1,3 миллиона человек. Приток тысяч украинцев, которые ежемесячно прибывают в Германию, подчеркивает постоянную потребность во временной защите в регионе.

Германия решительно привержена принципу солидарного распределения тех, кто ищет защиты, и считает, что обсуждение и поиск решения особенно необходимы, учитывая вторичную миграцию из других государств-членов ЕС,

– отметил представитель Федерального МВД.

На уровне Евросоюза сейчас продолжаются переговоры по ужесточению правил размещения украинских беженцев. Срок действия временной защиты, предусмотренного действующей директивой, заканчивается 4 марта 2025 года.

В своем недавнем заявлении политик Хельге Линд объявил, что Комиссия ЕС рассматривает возможность продления статуса защиты еще на один год. Это решение получило единодушную поддержку всех стран-членов ЕС.

Тем не менее потенциальное введение нового режима распределения вызывает вопросы относительно любых изменений, которые могут быть внесены в процедуру защиты.

К слову, Германия активно поддерживает украинцев в их борьбе за свою свободу. Для людей, которые нашли приют на территории земель страны, пытаются создать комфортные условия. Например, земля Гессен готова сделать украинский вторым иностранным языком в местных школах.