Упростит доступ к государственным услугам: в Германии создали для украинцев мобильное приложение

Немецкие власти создали специальное мобильное приложение для украинских беженцев. Таким образом, страна упростила украинцам доступ к государственным услугам.

В Германии для украинцев создали мобильное приложение

В частности, благодаря приложению AusweisApp2 можно подавать заявления, открывать счета или зарегистрироваться в агентстве занятости. Раньше для представления этих заявлений пришлось лично идентифицировать себя в государственном органе. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Отмечается, что теперь украинцы могут не выходя из дома:

открыть банковский счет,

подать заявление на получение поддержки согласно Федеральному закону о содействии образованию,

или зарегистрироваться в Федеральном агентстве занятости.

Для этого необходимо скачать AusweisApp2 на смартфон или планшет. Далее считать с помощью функции NFC электронный вид на жительство.

Приложение AusweisApp2 можно загрузить из Apple App Store, Huawei App Gallery и Google Play Store.

Для украинцев за границей запустили приложение I'm Ukrainian

Для украинцев, вынужденно переехавших в другие страны, создано приложение, которое сможет сделать жизнь за границей более комфортной. Беженцы теперь могут находить возможности обучения или работы, посещать волонтерские хабы, планировать совместные экскурсии и т.д. в одном приложении – I'm Ukrainian.

I'm Ukrainian – это так называемое цифровое коммьюнити для объединения наших земляков, проживающих за рубежом. География приложения ежедневно расширяется. В настоящее время I'm Ukrainian доступно в Польше, США, Канаде, Румынии, Австрии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Эстонии, Словакии, Германии, Турции, Франции, Швейцарии и Чехии.