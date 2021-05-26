Как в Германии предостерегают водителей от превышения скорости: 10 жутких баннеров

Только за прошлый год более 2,7 тысячи жителей Германии погибли в автокатастрофах. Одной из главных причин аварий на немецких дорогах является превышение скорости движения. Следовательно, в стране всячески предостерегают водителей от нарушения главного правила безопасности на дороге.

Одним из методов воздействия на участников дорожного движения является создание баннеров с социальной рекламой. Этот способ довольно радикальный, ведь подобные изображения способны отнять язык. Впрочем, организаторы специально сделали их такими жуткими, чтобы усилить внимание водителей к проблеме.

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Сообщение об уменьшении скорости

Сбавь скорость, потому что последствия могут быть фатальными – напоминание о том, что одним из последствий аварий являются телесные повреждения, которые требуют долгого лечения и восстановления, а иногда даже могут повлиять на всю дальнейшую жизнь.

Реклама против превышения скорости на немецких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Сбавь скорость, если любишь – тех, кто не задумывается над важностью своей жизни, просят подумать о любимых, с которыми может разлучить смерть на дороге в результате превышения скорости.

Реклама против превышения скорости на немецких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Сбавь скорость, потому что погибнешь в расцвете сил – нелишне еще раз вспомнить, сколько молодых людей погибли в совсем юном возрасте из-за того, что пренебрегли важными правилами безопасности, находясь за рулем.

Реклама против превышения скорости на немецких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Сбавь скорость, потому что в машине дети – из-за игнорирования безопасности могут пострадать не только легкомысленные взрослые, но и ни в чем не повинные дети, которые не могут защитить себя самостоятельно и влиять на ситуацию.

Реклама против превышения скорости на немецких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Призыв "Сбавь скорость!" их обходил – это плакат в виде короткого некролога. "Мартин, Тим и Лукас любили прокатиться с ветерком", – такая надпись идеально дополнила изображения. Баннер напоминает, что те, кто погибают в авариях, – не вымышленные существа, которыми принято пугать. Это реальные люди, у которых были имена, родные и увлечения.

Реклама против превышения скорости на немецких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

"Сбавь скорость!", потому что сделаешь сиротой собственного ребенка – обращение к родителям, у которых есть несовершеннолетние дети и просьбы быть ответственными за то, чтобы ребенок имел возможность расти в полноценной семье. Ведь никакие социальные службы не способны заменить живых маму и папу.

Реклама против превышения скорости на немецких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

"Сбавь скорость!", потому что сын будет расти без отца – изображение апеллирует к мужской аудитории, поскольку, по статистике, именно мужчины чаще всего превышают скорость.

Реклама против превышения скорости на немецких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

"Сбавь скорость!", потому что не познаешь радости брака – на этом мотоцикле молодые супруги уехали из ЗАГСа, но из-за ужасного ДТП познать семейную жизнь влюбленным так и не удалось. Создатели баннера пытаются убедить молодежь, что в жизни есть куда более важные вещи чем минутный адреналин.

Реклама против превышения скорости на немецких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Другие сообщения

Кроме превышения скорости на дорогах, ДТП также часто случаются из-за пренебрежения правилом по сохранению дистанции и телефонных разговоров во время движения.

В настоящее время многие люди позволяют себе просматривать сообщения в соцсетях, отписывать на электронные письма или вести видеоблоги во время поездок, что крайне опасно.

Человек, находящийся за рулем, должен быть сосредоточенным только на дороге и действующих правилах дорожного движения. Об этом и напоминают инициаторы акций "Держи дистанцию!" и "Руки прочь от мобилки!".

Реклама против игнорирования дистанции на немецких автобанах / Фото BMVI

Реклама против отвлечения на смартфон во время движения на немецких автобанах / Фото BMVI