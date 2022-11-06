День рождения по-немецки: как за границей организуют праздник для детей

В Германии, как и в любой другой стране, празднуют день рождения малышей по-разному. Но есть несколько вещей, которым можно поучиться у немцев, чтобы сделать этот праздник незабываемым и без лишних хлопот.

Как немцы отмечают дни рождения детей? Практично и удобно. Так к чему же готовиться, если немецкий друг пригласил вашего ребенка на день рождения или нужно организовать праздник вашему малышу? Делимся важными моментами, о которых следует знать.

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Особенности празднования детского дня рождения в Германии

Чтобы точно угадать с презентом, в Германии популярна Geburtstagskisten – коробка с желанными подарками. Ребёнок собирает пожелания в специальный именной бокс, а гости могут самостоятельно выбрать и купить вещь из этой коробки.

Деток до 4 лет принято сопровождать на праздник. После 4-х – родителей, как правило, на детский день рождения не приглашают.

Немцы любят делать подарки личными – добавлять воздушный шарик, конфеты, маленькую записку и другие приятные мелочи.

Именинник распаковывает подарки в кругу своих маленьких гостей, чтобы каждому уделить внимание и поблагодарить. Дети садятся в круг, каждый держит подарок. В середине – пустая бутылка. Именинник раскручивает ее и открывает подарок того ребенка, на которого укажет горлышко бутылки.

Кстати, каждому гостю тоже принято дарить маленькие презенты – сладости, небольшие игрушки, книги и т.д.

Если ваш ребенок посещает детский сад в Германии, то в день рождения ему наденут корону и будут петь праздничную песню "Hoch sollst du leben". А также позволят угостить друзей вкусностями.

В небольших городках или селах есть традиция разводить гостей по их домам. Все дети, включая именинника, в сопровождении взрослого идут вместе по улицам. Так можно избежать бесполезного хаоса, когда родители вечером приходят забирать детей домой.

Если говорить об общих трендах, то чем старше дети, тем реже они отмечают дни рождения дома. День рождения организуют в музеях, развлекательных центрах или мастерских. Чтобы устроить такой праздник, нужно рассчитывать на бюджет в среднем в 200 евро. Это без напитков и торта.