150 украинских беженцев остались без жилья в Германии: названа причина

Украинцы искали временное убежище в разных странах мира, в частности, и в Германии. Беженцев селили в специально подготовленных помещениях.

В Германии отменяют размещение 150 украинцев

Специальные помещения с отоплением на зиму подготовили и в городе Айхсфельд в земле Тюрингия, где должны были разместить 150 человек. Впрочем, в социальных сетях посыпались угрозы приема беженцев, на фоне этого местные власти решили не принимать полторы сотни украинских беженцев – они остались без крыши над головой.

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Чтобы разместить 150 украинцев, в городе переоборудовали пустой производственный цех в отапливаемое помещение. Однако уже подписанный договор аренды был отозван.

Теперь в Айхсфельде вообще не будут принимать беженцев из Украины и других стран. Все из-за многочисленных угроз в соцсетях в адрес сотрудников администрации и владельца зала. В сети опубликовали даже личные данные, адреса и номера телефонов организаторов временного убежища.

Нельзя исключать, что находящиеся там беженцы будут в безопасности и не подвергнутся нападению, как и сотрудники администрации,

– объяснили в администрации.

Отмену сделки подтвердил и владелец зала Кристиан Хунольд. Он добавил, что отменил ее только из-за полученных угроз и назвал это упущенной гуманитарной возможностью накануне зимы.

, всего в немецкую Тюрингию с начала полномасштабного вторжения прибыло 28 850 украинских беженцев. К концу года федеральная земля готовится принять еще 10 тысяч беженцев.