Роман Светланы Лавочкиной "Княгиня плотины" впервые вышел в 2018 году в США. А недавно его издали и в берлинском издательстве "Voland & Quist".

Светлана Лавочкина – современная писательница, пишущая на английском, и переводчица. Она родилась в Запорожье, однако уже много лет живет в Германии, где работает обозревателем и преподавателем.

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Романы писательницы, за которые она получила несколько престижных литературных наград, выходили в свет в США и Германии. Кроме того, ее тексты публиковались в многочисленных журналах и антологиях Великобритании.

О чем роман "Княгиня плотины"

"Княгиня плотины" – это своего рода гротескная притча о мании величия и презрении к людям. Роман повествует о строительстве Днепрогэса в 1920-х годах. Главная героиня – заведующая отделом кадров Днепрогэса, в дореволюционном прошлом – Московская аристократка из власть имущей княжеской семьи, вынужденная приспосабливаться к новому брутальному режиму всевозможными способами, в частности очень неортодоксальными.

Он записан у нас, запорожцев, почти в генах. Так уже с расстояния лет я почувствовала потребность, императив, вывести его из подсознания, понять, "из чего и из кого он сделан, а еще, не в последнюю очередь, поделиться с западным читателем неповторимой, очень им необычной атмосферой востока Украины,

– рассказала Светлана о том, почему выбрала Днепрогэс как локацию своего романа.

В Германии издали роман украинской писательницы / Фото Сhytomo

Кто перевел "Княгиню плотины" на немецкий язык

Перевела роман с английского языка немецкая переводчица, писательница и режиссер аудио книг Диана Фейербах. Диана – выпускница немецкого Литературного института, которая училась и работала в США. Она несколько раз была в Украине, с целью изучения постсоветского времени. Это уже второе произведение Светланы Лавочкиной, с которым работала Диана – в 2019 году она перевела на немецкий язык роман украинки "наследники Пушкина".

С ней я сотрудничаю и дружу много лет. Мы всегда друг у друга были первыми читательницами и критиками. Перевод "Княгини плотины" уже ее второй крупный переводческий проект. Во время ее работы мы регулярно встречались у Дианы дома, чтобы выяснить некоторые сногсшибательные моменты, идиосинкратические намеки, стилистические нюансы, страноведческие тонкости,

– поделилась Светлана.

Книга Светланы Лавочкиной "Княгиня плотины" на немецком языке доступна по предзаказу на сайте издательства. Стоимость – 20 евро.