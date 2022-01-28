Генконсульство Украины во Вроцлаве анонсировало новую услугу
28 января 2022 , 23:49Читати новину українською
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве, которое заработало в 2022 году, вводит дополнительное консульское действие. Там можно будет встать на консульский учет.
Сначала услуга будет работать в тестовом режиме. Воспользоваться ею граждане Украины смогут начиная с 1 февраля 2022 года.
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Заметим, что на консульский учет в генеральном консульстве во Вроцлаве могут стать только проживающие на территории Великопольского, Любушского, Нижнесилезского и Опольского воеводств.
Какие документы нужны для того, чтобы стать на постоянный консульский учет:
- заполненное заявление и фотография;
- оригинал и копия первой страницы загранпаспорта;
- копия страницы загранпаспорта с отметкой, подтверждающей оформление документов для выезда за границу на постоянное проживание;
- копия документа, в который внесена информация о месте рождения;
- копия справки о регистрации/снятии с регистрации места жительства или копии страницы паспорта гражданина Украины в форме книги с этими данными;
- копия выданного компетентными органами Польши вида на жительство – карта побыта, виза и т.п. (при наличии);
- копия справки регистрации места проживания на территории консульского округа учреждения.