Где жители Варшавы чаще всего назначают встречу: рейтинг локаций
2 августа 2022 , 19:19Читати новину українською
Источник:Gazeta Wyborcza
У жителей любого города мира есть свой топ локаций для встреч. Теперь мы знаем такое любимое место среди жителей Варшавы.
В течение десяти дней (с 22 по 31 июля) житель столицы Польши голосовали за любимое место для встреч в центре Варшавы. Опрос провел польское издание Gazeta Wyborcza.
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ТОП локаций для встреч в Варшаве
Вислинские бульвары получили треть всех голосов и заняли первое место. Это не удивительно, ведь это популярная локация для пеших прогулок вдоль реки Вислы. Последняя строчка досталась площади Defilad (менее 1% голосов). Наверное, все из-за ее огромного пустого пространства, где просто нечего делать.
Полный рейтинг выглядит так:
- Вислинские бульвары – 33,3%
- Łazienki Królewskie – 23,1%
- Pl. Zbawiciela – 7,4%
- Hala Gwardii – 4,3%
- Ogród Saski – 4,3%
- Университетская библиотека – 3,7%
- Финская деревня – 3,7%
- KC – 3,7%
- Парк Fontann – 2,7%
- Pl. pięciu rogów – 2,7%
- Hala Koszyki – 1,8%
- Pawilony – 1,8%
- Pl. Zamkowy – 1,8%
- Pasaż Wiecha – 1,8%
- Лицей Hoffmanowej – 0,9%
- “Patelnia” (возле метро Centrum) – 0,9%
- Pl. Defilad – 0,9%
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