Где в Варшаве подают вкуснейшее мороженое: список тематических кафе

Летняя жара – прекрасная возможность обойти все места в Варшаве с самым вкусным мороженым. Сохраняйте список локации и отправляйтесь на дегустацию.

Жители и гости Варшавы назвали местные заведения, где можно попробовать настоящее итальянское мороженое. Ценители уверяют, что ради любимого освежающего десерта готовы выстоять в самых длинных очередях.

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Где можно попробовать самое вкусное мороженое в Варшаве

"Fragola"

Wołoska 12 Galeria Mokotów at Złota 59 Złote Tarasy

Это место отлично подходит для любителей натурального мороженого. А еще здесь можно попробовать уникальные десерты.

"Limoni"

Filtrowa 70, Dąbrowskiego 1, Al. KEN 14, Lucerny 49A, Mołdawska 5/7.

Каждый найдет мороженое по своему вкусу: кофе, фисташка, роза, маскарпоне с малиной, вишня, манго, киндер-сюрприз и многие другие.

"Lody Prawdziwe"

Świętokrzyska 30

Владельцы кафе говорят, что в них подают то самое настоящее мороженое. Все благодаря натуральным ингредиентам и собственному производству.

"Cukiernia Małgosi"

Jana Kazimierza 30

Прекрасное место, где подают вкусное мороженое и домашнюю выпечку.

"Grycan"

ul. Wołoska 12, ul. Al. Jana Pawła II 82, al. Jerozolimskie 148, ul. Jubilerska 1/3 та ін.

Заведение с домашним мороженым по уникальному семейному рецепту. В меню представлено более 100 вкусов этого освежающего десерта.

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