Где в Варшаве можно увидеть белок и уток

12 июня 2021 , 13:00
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Источник:

The Warsaw

Дети обожают места, где водятся милые животные. Впрочем, и взрослые тоже. Вашему вниманию – список парков в польской столице, где можно встретить белок и уток. Также следует обратить внимание на то, чем не следует кормить животных, чтобы не навредить им.

В указанных парках белки и утки привыкли к большому количеству посетителей. Поэтому людей животные не боятся.

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Места в Варшаве, где есть белки и утки 

  • Łazienki Królewskie – парк, в котором живет много белок.
  • Park Malickiego – на территории парка, кроме прогулочных дорожек и игровых площадок, также есть пристань, которая очень нравится местным уткам.
  • Park Skaryszewski – прекрасное место для любителей белок и уток. И тех, и других здесь предостаточно.
  • Park Szczęśliwicki – в местном озере живут множество уток, которые с удовольствием подплывают к берегу.
  • Las Bielański – среди старых деревьев здесь можно наблюдать за удивительными превращениями природы от сезона к сезону. Это место населяет множество белок.
  • Cytadela Warszawska – на Жолибоже, на зеленых территориях вокруг Цитадели, внимательные наблюдатели смогут увидеть, как прыгают белки. Маленькие грызуны привыкли к людям и нередко могут подойти достаточно близко.
  • Jeziorko Czerniakowskie – еще одно популярное место среди любителей природы. Местное озеро является убежищем для множества существ, которые живут в воде и у воды, а также для множества наземных животных. Здесь можно встретить: чаек, скворцов, куропаток, соловьев, серых цапель, черных дроздов и много других интересных и порой редких животных.
  • Park Morskie Oko – очень живописное место с богатой флорой и утятами в прудах.

Во многих парках Варшавы можно увидеть уток / Фото Pexels

Важная информация о кормлении птиц и белок

Птицы нуждаются в подкормке только в зимний период. В остальное время года орнитологи не рекомендуют кормить.

Также специалисты из птиц не советуют давать птицам хлеб. Это провоцирует у пернатых различные патологии и желудочные расстройства. Альтернативой хлебобулочным изделиям могут быть:

  • овсяные хлопья;
  • ячмень, горох, овес, кукуруза, пшеница (предварительно замоченные) и другие крупы или злаки;
  • порезанные на мелкие кусочки овощи (отварной картофель или сырые морковь, свёкла, капуста).

Если посетитель намерен покормить белок, то ни в коем случае кормом не могут быть следующие продукты:

  • миндаль;
  • арахис;
  • фисташки;
  • косточки вишни, черешни, абрикоса и персика;
  • сухарики;
  • чипсы;
  • печенье;
  • сладости;
  • хлеб.

Зато полезными лакомствами для этих зверюшек будут:

  • грецкие и кедровые орехи и фундук в скорлупе;
  • нежареных тыквенные семечки;
  • сушеные или свежие яблоки;
  • морковь;
  • кусочки груши,
  • бананы. 

Во многих парках Варшавы можно увидеть белок / Фото Pexels

Автор: Орися Біленька