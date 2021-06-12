Где в Варшаве можно увидеть белок и уток

Дети обожают места, где водятся милые животные. Впрочем, и взрослые тоже. Вашему вниманию – список парков в польской столице, где можно встретить белок и уток. Также следует обратить внимание на то, чем не следует кормить животных, чтобы не навредить им.
В указанных парках белки и утки привыкли к большому количеству посетителей. Поэтому людей животные не боятся.
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Места в Варшаве, где есть белки и утки
- Łazienki Królewskie – парк, в котором живет много белок.
- Park Malickiego – на территории парка, кроме прогулочных дорожек и игровых площадок, также есть пристань, которая очень нравится местным уткам.
- Park Skaryszewski – прекрасное место для любителей белок и уток. И тех, и других здесь предостаточно.
- Park Szczęśliwicki – в местном озере живут множество уток, которые с удовольствием подплывают к берегу.
- Las Bielański – среди старых деревьев здесь можно наблюдать за удивительными превращениями природы от сезона к сезону. Это место населяет множество белок.
- Cytadela Warszawska – на Жолибоже, на зеленых территориях вокруг Цитадели, внимательные наблюдатели смогут увидеть, как прыгают белки. Маленькие грызуны привыкли к людям и нередко могут подойти достаточно близко.
- Jeziorko Czerniakowskie – еще одно популярное место среди любителей природы. Местное озеро является убежищем для множества существ, которые живут в воде и у воды, а также для множества наземных животных. Здесь можно встретить: чаек, скворцов, куропаток, соловьев, серых цапель, черных дроздов и много других интересных и порой редких животных.
- Park Morskie Oko – очень живописное место с богатой флорой и утятами в прудах.
Во многих парках Варшавы можно увидеть уток / Фото Pexels
Важная информация о кормлении птиц и белок
Птицы нуждаются в подкормке только в зимний период. В остальное время года орнитологи не рекомендуют кормить.
Также специалисты из птиц не советуют давать птицам хлеб. Это провоцирует у пернатых различные патологии и желудочные расстройства. Альтернативой хлебобулочным изделиям могут быть:
- овсяные хлопья;
- ячмень, горох, овес, кукуруза, пшеница (предварительно замоченные) и другие крупы или злаки;
- порезанные на мелкие кусочки овощи (отварной картофель или сырые морковь, свёкла, капуста).
Если посетитель намерен покормить белок, то ни в коем случае кормом не могут быть следующие продукты:
- миндаль;
- арахис;
- фисташки;
- косточки вишни, черешни, абрикоса и персика;
- сухарики;
- чипсы;
- печенье;
- сладости;
- хлеб.
Зато полезными лакомствами для этих зверюшек будут:
- грецкие и кедровые орехи и фундук в скорлупе;
- нежареных тыквенные семечки;
- сушеные или свежие яблоки;
- морковь;
- кусочки груши,
- бананы.
Во многих парках Варшавы можно увидеть белок / Фото Pexels