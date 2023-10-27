Украинцы на работе в Европе: в каких странах больше всего трудоустроенных беженцев

В странах ЕС, где нашли временную защиту миллионы украинцев, предлагают много возможностей в области трудоустройства. Есть государства, где беженцы пользуются этим больше, чем в других странах.

Так, самый высокий уровень занятости украинских беженцев – в Польше. Об этом свидетельствуют данные нового отчета Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЕСР).

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В каких странах больше всего трудоустроенных украинцев

В отчете ОЕСР собраны данные из 12 из 38 стран, входящих в организацию. По оценкам, больше всего трудоустроенных беженцев трудоспособного возраста у:

Польши – 65%.

Британии – 61%,

Швеции – 56%.

Литве – 53%.

Чехии – 51%.

Дании, Нидерландах и Эстонии – 46%.

Франции – 33%.

В то же время в Швейцарии и Италии зафиксирован самый низкий уровень занятости среди трудоспособных беженцев всего 19%. Хотя данные о Германии не были включены в рейтинг организации, глава Федерального агентства труда Андреа Налес в августе сообщила, что уровень трудоустройства украинских беженцев в Германии составляет 19%.

Украинские беженцы интегрируются на рынки труда значительно быстрее, чем другие группы беженцев, которым понадобилось от 5 до 10 лет, чтобы получить работу,

– говорится в отчете.

Согласно последним данным, несмотря на образование выше среднего, украинские беженцы, в основном, ограничены возможностями низкоквалифицированной работы.

Где в Европе больше всего украинских беженцев нашли работу / Фото NFP

Данные в исследовании поступили из разных внутренних и международных источников и собирались в разное время. В случае Польши, Великобритании, Чехии и Италии они основывались на опросах. Польские взяты из отчета NBP за ноябрь 2022 года. Особую обеспокоенность вызывает наблюдаемый отток украинских беженцев, ставший острой проблемой после публикации отчета.

В какой стране Европы самый низкий уровень безработицы

По последним данным, Чехия является лидером среди европейских стран по уровню трудоустройства граждан. К такому выводу пришли в статистической организации Еврокомиссии.

Уровень безработицы статистически определяется следующим образом: рассчитывают процентный показатель количества безработных лиц к общей рабочей силе (т.е. ко всем трудоспособным лицам в стране в возрасте от 15 до 74 лет).

Статистика показала, что уровень безработицы в Чехии составляет 2,5%. Это равняется 131 тысяче человек. Такой показатель самый низкий среди всех стран ЕС. Следующим государством в рейтинге является Мальта – 2,7%, а далее следует Германия – 3%. Самый высокий показатель безработицы в Испании – 11,5%. В Греции этот уровень составляет 10,9%, а в Швеции и Эстонии – по 7,6%.

Средний уровень безработицы в странах Евросоюза составляет 5,9%. Это почти 13 миллионов человек.