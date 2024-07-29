Если говорите на английском: в каких странах Европы проще всего жить без знания государственного языка

Изучать новый язык, особенно во взрослом возрасте, всегда сложно. Однако если вы уже говорите на английском по крайней мере на бытовом уровне – ситуация с путешествиями значительно упрощается.

Дело в том, что в некоторых европейских странах знания английского языка вполне достаточно для комфортной жизни. Узнайте, где это возможно, а где придется изучать местный язык.

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Где в ЕС больше всего говорят на английском?

В своем недавнем отчете международная образовательная компания Education First (EF) обнародовала рейтинг европейских стран по уровню владения английским языком. Рейтинг был определен на основе анализа результатов тестирования по английскому языку 2 миллионов человек со всего мира, включая участников из 35 европейских стран.

Рейтинг англоязычных стран выглядит так:

Нидерланды : 91 – 93% населения свободно говорит на английском.

: 91 – 93% населения свободно говорит на английском. Австрия : 2-е место.

: 2-е место. Дания : 3-е место.

: 3-е место. Швеция : 8-е место.

: 8-е место. Финляндия : 9-е место.

: 9-е место. Хорватия: 10-е место.

Из европейских стран Италия оказалась на самом низком месте, поэтому, если вы мечтаете туда переехать, стоит заранее подумать о языковых занятиях.

Какие страны требуют знания государственного языка?

В некоторых странах иностранные граждане обязаны сдать языковой экзамен, чтобы подать заявление на получение вида на жительство. Если вам тяжело дается изучение нового языка, важно знать об этом требовании.

Недавно Франция обновила свое иммиграционное законодательство, введя более строгие языковые требования к иммигрантам. Тесты на знание французского языка теперь будут сложнее, а требования к уровню владения языком для получения Карты резидента повышены с А2 до В1.

Кроме того, лица, желающие получить французское гражданство, теперь должны продемонстрировать уровень владения языком на уровне B2.

Германия также требует знания языка. Действующие правила требуют владения немецким языком на уровне B1 CEFR.



Германия требует знания государственного языка / Фото Unsplash

Для получения постоянного вида на жительство в Швейцарии заявители должны продемонстрировать владение одним из официальных языков страны (немецким, французским или итальянским) на уровне А2 для говорения и А1 для письма.

В последнее время Швеция рассматривает возможность введения языковых требований для лиц, желающих получить долгосрочный или постоянный вид на жительство.

Страны с самыми низкими языковыми требованиями

В некоторых странах знание государственного языка не является обязательным для получения вида на жительство, но является требованием для получения гражданства. Среди таких государств:

Испания : Уровень A2 для гражданства.

: Уровень A2 для гражданства. Португалия : Уровень A2 CEFR для гражданства.

: Уровень A2 CEFR для гражданства. Италия: Уровень B1 для гражданства.

Поэтому Нидерланды и страны Северной Европы являются лучшим выбором для людей, которые ищут страну для проживания без необходимости знать местный язык.