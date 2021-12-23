Где в Польше дешевле всего скупиться к праздничному столу: рейтинг магазинов

В канун новогодних праздников многие польские магазины устраивают распродажи и акции на определенные категории товаров. Где выгоднее скупаться к новогоднему столу – рассказываем дальше.

Исследование провела компания ASM Sales Force Agency, которая проанализировала цены в крупнейших торговых сетях Польши.

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В ходе исследования сравнили цены на общие для всех торговых сетей товары из 10 категорий:

бытовая химия и косметика;

мясо, колбасы, рыба;

замороженные продукты;

молочные продукты;

напитки;

масло и жиры;

кондитерские изделия;

продукты быстрого приготовления;

энергетики и алкоголь;

кетчуп, майонез, соусы.

Самым выгодным местом для покупок была названа сеть Auchan. Корзина из 40 одних и тех же товаров, что и в других магазинах, там обошлась в 198 злотых. На втором месте оказались супермаркеты Lidl, где эта же корзина стоила 200 злотых. Тройку лидеров замкнула сеть Macro. Те же 40 продуктов там приобрели за 220 злотых.

Интересно Где в Польше дешевле всего покупать товары к столу: свежий рейтинг магазинов

Рейтинг самых дешевых магазинов

Auchan – 198 злотых за 40 товаров;

Lidl – 200 злотых;

Macro – 220 злотых;

Carrefour – 221 злотый;

Biedronka – 221 злотый;

E.Leclerc – 223 злотых;

Kaufland – 224 злотых;

Cash&Carry – 232 злотых;

Intermarche – 232 злотых;

E-grocery – 260 злотых.

Как изменились цены на товары в Польше

Результаты исследования показали, что в 6 из 10 проанализированных розничных сетей в ноябре были более высокие цены, чем в октябре. Наибольший рост средней цены потребительской корзины произошел в сети Cash&Carry – на 2,77%. Наибольшее падение цен зафиксировали в сети Lidl, где средняя цена в ноябре была ниже на 10 злотых, чем раньше.

Средняя стоимость продовольственной корзины в ноябре составляла 223 злотых, а это на 3,05 злотых (на 1,34%) меньше по сравнению с октябрем этого года.