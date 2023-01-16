На лыжи в Италию, Австрию или Испанию: 5 бюджетных горнолыжных курортов Европы

Горы, свежий воздух и адреналин. Что может быть лучше зимних каникул на горнолыжном курорте? Только активный отдых за границей!

Чтобы хорошо отдохнуть и развлечься на зарубежных горнолыжных курортах, совсем не обязательно тратить огромные деньги. В Европе можно выбрать один из многочисленных бюджетных вариантов, который позволит незабываемо провести несколько дней среди заснеженных гор, достаточно прокатиться на лыжах, сноубордах и санях без значительных затрат.

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5 бюджетных горнолыжных курортов в Европе

Ясна, Словакия

Один из излюбленных комплексов всех лыжников и сноубордистов. Здесь 33 трассы разного уровня сложности. Работает до апреля.

Горнолыжный курорт Ясна / Фото slovakia.travel

Шпиндлерув-Млин, Чехия

Единственный 5-звездочный горнолыжный курорт в Чехии премиум-класса. Расположен он на трех вершинах – Медведин, Горные Мисечки и План. Всего в комплексе работает 16 подъемников и 20 горнолыжных трасс разной сложности.

Шпиндлерув-Млин, Чехия / Фото mestospindleruvmlyn

Ливиньо, Италия

Горнолыжный курорт Альта Вальтеллина – один из самых известных в Альпах и во всей Европе. Комплекс может похвастаться общей протяженностью трасс в 115 километров, покрытых ухоженным снегом. А еще там насчитывается 74 склона, а зимний сезон длится до мая.

Горнолыжный курорт в Италии / Фото lacsalin

Шладминг, Австрия

Входит в десятку лучших мировых курортов и гарантирует незабываемое катание на лыжах на 123 километрах подготовленных трасс. Весь горнолыжный комплекс Шладминг с 4 зонами для лыжников насчитывает 50 подъемников и 81 склон. Работает до мая.

Шладминг, Австрия / Фото schladming-dachstein

Формигаль, Испания

Идеален для фрирайдеров. Для них горные маршруты обозначены оранжевым, а все элементы являются естественными. На курорте всего 141 трасса общей протяженностью 176 километров. В частности, 11 "зеленых" трасс для новичков.

Горнолыжный курорт Испании / Фото tripadvisor