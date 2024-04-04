Вместо разрекламированной Сицилии: какие итальянские острова – идеальное место для отдыха

Италия регулярно оказывается в рейтинге самых популярных стран среди туристов. Она поражает своей древней культурой, прекрасной архитектурой и фантастической природой. Поклонники отдыха на островах чаще всего выбирают Сицилию.

В то же время из-за наплыва туристов там уже невозможно отдохнуть в спокойстви и тишины. Людям, желающим размеренного островного отдыха в Италии рекомендуют обратить внимание на Липарские острова. Подробнее о них рассказывает Закордон 24.

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Почему Липарские острова – лучший вариант

Липарские острова относятся к всемирному наследию ЮНЕСКО. Они имеют очень богатую историю: образовались более 250 тысяч лет назад в результате вулканической активности и остаются одной из самых красивых локаций мира. По состоянию на 2024 год на острове Стромболи располагается активный вулкан.



Вулкан на Стромболе / Getty Images

Ежегодно на Липарские острова приезжают тысячи туристов. В то же время тревел-эксперты отмечают, что пик их популярности – еще впереди. Сейчас многие путешественники отказываются от визита на Липарские острова из-за плохого сообщения. Добраться на острова можно только на пароме. Он курсирует из Неаполя.

Долгое время Липарские острова привлекали только итальянцев, которые искали приключений. В то же время ежегодно поток иностранных туристов только растет. Людей завораживают удивительные пейзажи и уникальная темно-голубая вода Средиземного моря. Поклонников мифологии Липарские острова удивят своими историями.

Путешественники, которые уже побывали на Липарских островах, замечают, что выбрать самый любимый остров – фактически нереально. Каждый из них имеет уникальную красоту и магию.