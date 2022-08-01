В Варшаве появятся специальные парковки для электросамокатов

Брошенный посреди тротуара, зеленой зоны или прямо на дороге электросамокат – зрелище, которое нередко встречается в больших городах. Чтобы упорядочить такой хаос, городские власти Варшавы начали определять парковочные зоны для электрических самокатов.

Так, Управление муниципальных дорог в Варшаве решило бороться с бессознательными арендаторами и владельцами электрических самокатов. Ведомство начало процесс определения специальных парковочных зон и планирует очистить тротуары и газоны от брошенных двухколесных.

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Где можно припарковать электросамокат в Варшаве

Согласно правилам, парковка электросамокатов разрешается только в установленных для этого местах, а если таковых нет – на тротуаре, параллельно его внешнему краю. Следовательно, варшавские власти намерены выделить на первом этапе 21 зону, где можно легально оставить электрические самокаты. Впоследствии таких зон будет 250. Их будут реализовывать в местах, где больше двухколесных.



В Варшаве выделяют специальные зоны для парковки электросамокатов / Фото фейсбук Каролины Галецкой

Мы хотим, чтобы парковка в Варшаве была организована путем обозначения зон,

– объяснила заместитель директора ZDM Каролина Галецкая.

Мэрия Варшавы уже подписала соглашение с пятью операторами, предоставляющими в аренду электросамокаты. Они должны установить новые правила пользования двухколесными.

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Тем, кто оставит электросамокат в неположенном месте, грозит штраф от городской стражи.