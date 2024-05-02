Отдых по почти украинским ценам: 10 самых бюджетных морских и озерных направлений Европы
Источник:The Telegraph
Во многих странах мира морской сезон стартует уже в мае. Туристы готовятся принять миллионы туристов. Стоит заметить, что варианты отдыха есть на любой вкус и кошелек.
Летом 2024 года туристическая сфера вернется на допандемийный уровень. Ожидается, что популярные курорты примут миллионы туристов. Во многих известных локациях цены растут. Однако есть и бюджетные варианты отдыха. Тревел-эксперты отмечают, что по красоте и качеству они фактически не уступают топовым курортам.
Обратите внимание Власти Милана против мороженого: запретят ли в городе продавать любимый десерт миллионов
Элиза Мортон – путешественница со стажем – назвала десятку самых бюджетных курортов Европы. Там можно отдохнуть не за все деньги мира. В частности, туристам рекомендуют обратить внимание на Балканские страны. Они сочетают в себе все: старинную архитектуру, колоритную атмосферу, замечательную кухню и райский пляжный отдых.
Летний отпуск стоит планировать уже / Unsplash
На какие 10 бюджетных курортов стоит обратить внимание
- Ксамильские острова (Албания);
- Водопады Кравица (Босния и Герцеговина);
- Охридское озеро (Северная Македония и Албания);
- Озеро Балатон (Венгрия);
- Поселок Дерми (Албания);
- Пляж Яз (Черногория);
- Юрмала (Латвия);
- Созополь (Болгария);
- Шкодра/Скадарское озеро (Черногория/Албания);
- Криница Морская (Польша).
Тревел-эксперты рекомендуют не медлить и бронировать билеты и жилье для отпуска уже. Сейчас – самое оптимальное время. Впоследствии цены вырастут, а оптимальных предложений будет оставаться все меньше.